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مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ومفاجأة في كليات الهندسة والتجارة

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ينتظر الكثير من الطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عالي، خلال العام الدراسي الجديد، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.
موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025
وعن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025، فيبدأ عقب الانتهاء من تنسيق الجامعات 2025 للمرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، وإعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية.
 

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2025
 

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي:رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2025.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية
يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:
-استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.
-أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية
-6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية
-صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية
-نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية
الفئات التي يشملها تنسيق الدبلومات الفنية


يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر، وكذلك دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.
ويتضمن التنسيق أيضًا طلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، ويشمل:
دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر.
دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر
دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر.
ويتقدم الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025ومفاجأة في كليات الهندسة وقبول اعداد كبيرة في كليات الهندسة 
 

كلية الهندسة، لخريجي نظام 5 سنوات بنسبة 10% من الأعداد المقررة.
- كلية التعليم الصناعي.
- كلية التكنولوجيا والتعليم.
- كلية الفنون التطبيقية، لبعض التخصصات، وبشرط اختيار اختبارات القدرات.
- كلية الفنون الجميلة، قسم عمارة، قسم ديكور حسب الشعبة.
- المعاهد العليا للهندسة.
- كليات التجارة (انتظام وانتساب موجه).
- كليات التكنولوجيا والتنمية.
- المعاهد العليا للإدارة والمحاسبة.
- المعاهد الفنية التجارية (نظام سنتين).
- كلية الزراعة.
- كلية التكنولوجيا والتنمية، قسم زراعي.
- المعاهد الفنية الزراعية

- كليات السياحة والفنادق.
- المعاهد الفنية للسياحة والفنادق، الحكومية والخاصة.

- المعاهد الفنية الصناعية والتجارية والزراعية، نظام السنتين.
- المعاهد العليا الخاصة (الهندسية- الإدارية- الفنية).
- المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي، كالمعهد الفني الصحي، المعهد الفني للتمريض بشروط خاصة.

نسبة قبول الدبلومات الفنية بالكليات
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن نسبة الأعداد المقرر قبولها من طلاب الدبلومات الفنية بالكليات، ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2025، ستكون 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة.

كما أشار الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم قبول ثلثي نسبة الـ10% للشهادة الفنية من طلاب نظام الـ5 سنوات بعد الإعدادية، وطلاب دبلوم المعاهد الفنية نظام الثانوية سنتان، وثلث لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.
 

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