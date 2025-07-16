القومي للبحوث: المركز في 4 شُعب ونسميهم الآن 4 معاهد والآن لدينا 14 معهد

كشف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا الى أن بدأنا المركز في 4 شُعب، ونسميهم الآن 4 معاهد، والآن لدينا 14 معهد.

وتابع الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة، ان هناك 6 مراكز تميز في تخصصات مختلقة، وتلك المراكز تعمل بتخصصية واحترافية ونركز فيها على مجالات مختلفة، فهناك مركز تميز للفيروسات وإنتاج اللقاحات، وآخر خاص بالتغيرات المناخية، وهناك مركز تميز خاص بإنتاج المواد المتقدمة وهكذا".

وأضاف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، ان : "نشارك في cop كل عام بالأبحاث فيه، من خلال المركز التخصصي الخاص بالمناخ، وتأثير المناخ على كافة الأمور الصحية والزراعية وغيرها، كما أننا نشارك في كل المؤتمرات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية بأبحاثنا".