أحمد فؤاد أنور: الهجمات الإسرائيلية رسالة موجهة للنظام السوري للابتعاد عن حزب الله

تشهد الساحة السورية تصعيدًا غير مسبوق، مع تداخل المعارك الداخلية في محافظة السويداء مع ضربات جوية إسرائيلية كثيفة استهدفت مواقع هامة في السويداء ودمشق.

وبينما أعلنت إسرائيل أنها هاجمت أكثر من 160 هدفًا داخل سوريا، تتصاعد الأزمة مع تحذيرات إسرائيلية للنظام السوري وتهديدات برفع مستوى الهجمات، بزعم حماية الدروز في الجنوب السوري.

أحمد فؤاد أنور: الهجمات الإسرائيلية على سوريا تهدف للضغط على الإدارة الجديدة وإجبارها على مواجهة حزب الله

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد الاخباري استمرار الهجمات الإسرائيلية على دمشق وجنوب غرب سوريا، واستهداف مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية، رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار في السويداء، يحمل دلالات شديدة الأهمية، فهناك سعي واضح للضغط على الرئيس أحمد الشرع وعلى الإدارة الجديدة، لكي توقع الاتفاقات الإبراهيمية.

وتابع: “إسرائيل، رغم أنها تروج أن تدخلها يأتي استجابة لضغوط من الدروز داخل أراضيها، بمن فيهم أعضاء في الكنيست وإعلاميون، إلا أن الهدف الحقيقي مختلف تمامًا، ما يجري على الأرض يشير إلى خطة لجعل جنوب غرب سوريا منطقة منزوعة السلاح، وفتح إشتباك مع حزب الله، قبل أن يتمكن من ترتيب صفوفه ودمج وحداته استعدادًا لجولة مقبلة مع إسرائيل، التي لا تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.”

وأضاف أنور “الضربات التي طالت القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة ليست سوى بداية، فهناك نية لاستمرار العمليات، وهو ما تؤكده مؤشرات مثل سحب بعض القوات الإسرائيلية من غزة وتحريكها نحو سوريا، هذه التحركات تدل على وجود رغبة في إطالة أمد التصعيد، وليس الاكتفاء بضربات محدودة.”

واختتم الدكتور أحمد فؤاد أنور تصريحاته قائلاً:“ما يحدث الآن يمثل تطورًا بالغ الخطورة، ويستدعي المتابعة الدقيقة لكشف المخطط الإسرائيلي، ليس فقط أمام الرأي العام السوري، بل العربي والدولي أيضًا. تحياتي.