قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بفستان أسود.. كارولين عزمي تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان فينيسيا
هشام عباس: والدي كان عايزني مهندس واشتغلت في العربيات ومصنع قطن
التعاون الخليجي: إستهداف طائرات مسيرة من العراق خط الأنابيب بالسعودية تصعيد خطير
هشام طلعت مصطفى: 10شركات عقارية كبرى حققت إيرادات 800 مليار جنيه
الصحة الأمريكية تعلن انتهاء أكبر تفشٍ لمرض «سايكلو سبورياسيس»
السعودية تقرر عدم الرد على هجمات بطائرات مسيّرة انطلقت من العراق
حظك اليوم السبت 12 سبتمبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا
تطورات جديدة تنتظر حمزة عبد الكريم في برشلونة.. ماذا ينتظر النجم المصري؟
فضل الدعاء جهرا في جماعة.. الإفتاء: فيه 5 بشارات فاحذروا تضييقه
وفاة إيما بونينو وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة والمفوضة الأوروبية
11 سورة قصيرة كان رسول الله يقرأها قبل النوم.. فكم تعرف منها؟
الخارجية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق-غرب بمسيّرات قادمة من العراق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا : البدء في إنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد الوبائي بي

طبيبة
طبيبة
أ ش أ

أفادت الخدمة الصحفية التابعة لجامعة "سيتشينوف" الطبية الحكومية الروسية، أن الجامعة وشركة الأدوية "آر-فارم" حصلتا على منحة باسم الأكاديمي "إي. بي. فيليخوف"، لإنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد "بي"، باستخدام تقنية التحرير الجيني.

وقالت الجامعة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "حصلت جامعة سيتشينوف وشركة "آر-فارم" الدوائية على منحة تحمل اسم الأكاديمي "إي. بي. فيليخوف" لإنتاج دواء لعلاج التهاب الكبد الوبائي "بي" باستخدام تقنية التحرير الجيني"CRISPR-Cas9"".

وأوضحت أن المنحة ستُمكّن من الانتقال من مرحلة التطوير المختبري إلى نموذج أولي تجريبي لدواء يُستخدم لإزالة فيروس التهاب الكبد بي من خلايا الكبد المصابة باستخدام جسيمات نانوية محمّلة بمركبات "CRISPR-Cas9".

وأضافت: "يعتمد المشروع على نموذج أولي للدواء طوّرته جامعة سيتشينوف، ويتكون من مركبات CRISPR-Cas9 داخل جسيمات نانوية متوافقة حيويًا، وتعد هذه الأنظمة الأولى من نوعها في العالم والمخصصة للقضاء على فيروس التهاب الكبد "بي"، حيث تعمل الجسيمات النانوية كحوامل تنقل المحررات الجينية إلى الخلايا المستهدفة".

وأوضح مدير قسم التطوير الدوائي في شركة "آر-فارم"، ماكسيم فلاسيوك، أن نظام العلاج بتقنية "CRISPR" لالتهاب الكبد "بي"، يفترض تحقيق شفاء تام بعد حقنة واحدة فقط من الدواء، مما سيؤدي إلى خفض تكلفة العلاج للمريض الواحد.

وأضاف فلاسيوك: "سيتميز الدواء بانخفاض النشاط غير المستهدف وزيادة دقة مركبات "CRISPR-Cas9" تجاه خلايا الكبد المصابة، مما يقلل من مخاطر الآثار الجانبية ويرفع من مستوى الفعالية".

وتعرف تقنية "CRISPR-Cas9" بأنها أداة دقيقة لتحرير الجينوم، ويُشار إليها أيضًا باسم "المقص الجزيئي"، وتعتمد التقنية على عمل بروتين "نوكلياز Cas9" عالي الدقة، الذي يقوم بتدمير الحمض النووي للفيروس دون التأثير على الجينوم البشري.

سيتشينوف الحكومية الروسية علاج التهاب الكبد بي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

أنابيب شرق-غرب

وكالة الأنباء السعودية: استهداف خط أنابيب شرق - غرب في الرياض والمدينة

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

مستشفيات جامعة أسيوط

استئصال ورم نادر من وجه طفل بجامعة أسيوط.. والحفاظ على العصب السابع دون تشوهات

ردم الحفرة

استجابة للأهالي.. وقف أعمال حفر بيارة بجوار مقابر السرارية في المنيا.. صور

الشباب والرياضة دمياط

انتخاب مجلس إدارة جديد بمركز شباب المرابعين بدمياط

بالصور

هايدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والأنوثة

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد