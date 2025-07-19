اختيار الأنبا بيجول رئيسًا لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط

تم اختيار نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، رئيسًا لرابطة الكليات والمعاهد اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME)، وذلك بترشيح أعضاء كنائس العائلة الأرثوذكسية الشرقية، ومباركة قداسة البابا تواضروس الثاني.

توثيق العلاقات

تُعد الرابطة واحدة من الهيئات التعليمية الهامة، وقد تأسست عام ١٩٦٧، واندرجت في عام ١٩٧٥ تحت مظلة مجلس كنائس الشرق الأوسط.

وتهدف الرابطة إلى توثيق العلاقات بين الكليات والمعاهد الأعضاء، وتشجيع روح التعاون والحوار بين هيئات التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات الأكاديمية واللاهوتية.

ومن الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا شنودة، أسقف التعليم (قداسة البابا شنودة الثالث لاحقًا)، كان من أوائل رؤساء الرابطة في ستينيات القرن الماضي.