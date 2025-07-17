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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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لجنة رئاسية فلسطينية: استهداف الكنائس في غزة تهديد مباشر للوجود المسيحي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، أن الاعتداءات المتكررة على الكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا للوجود المسيحي في الأرض المقدسة، مطالبة بوقف فوري لهذه الانتهاكات.

دعوة لتحرك دولي عاجل

ودعت اللجنة، في بيان عاجل نقله مراسل "القاهرة الإخبارية"، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدينية إلى التحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة المسيحية والإسلامية، ومحاسبة المسؤولين عن استهداف أماكن العبادة.

الكنائس في مرمى النيران وسط صمت دولي

وشددت اللجنة على أن استمرار الصمت الدولي إزاء الاعتداء على الكنائس في غزة يشجع على مزيد من التصعيد، ويقوّض جهود الحفاظ على التعددية الدينية والتاريخ المشترك الذي يجمع المسلمين والمسيحيين في فلسطين.

فلسطين قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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