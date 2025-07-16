بسبب التواطؤ الأمريكي.. استقالة أعضاء لجنة تحقيق أممية بجرائم الإبادة في فلسطين

في ظل التواطؤ الأمريكي، استقال أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي تبحث بالجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن نافي بيلاي وكريس سيدوتي وميلون كوثاري، الذين كانوا أعضاء اللجنة المستقلة قدموا طلبات استقالاتهم مطلع الشهر.

وذكرت تقارير إعلامية أن أعضاء اللجنة استقالوا لأسباب شخصية مثل السن، معربين عن اعتقادهم بأن اللجنة بحاجة إلى التجديد.

جرائم حرب

في يونيو الماضي، قالت اللجنة إن الكيان ارتكب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك في تقريرها حول انتهاكات القانون الدولي والجرائم الدولية التي ارتكبتها الأطراف خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023.

وطالبت اللجنة الكيان بوقف فوري لحربه المدمرة التي أجبرت آلاف المدنيين بمدينة رفح جنوب القطاع على الفرار إلى مناطق غير آمنة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.



وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.