مع بدء جلسة محاكمته.. نتنياهو: سنهزم أعداءنا ونعيد المخطوفين من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن حكومته ستواصل القتال حتى هزيمة الأعداء، مؤكدًا أن إعادة المخطوفين من غزة وتعزيز مستقبل إسرائيل يأتيان في مقدمة أولوياته.

وأضاف نتنياهو، في تصريح مقتضب: “سنهزم أعداءنا ونعيد المخطوفين من غزة ونعزز مستقبل دولة إسرائيل”، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وتزامن تصريح نتنياهو مع ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن بدء جلسة محاكمته أمام القضاء في القضايا المعروفة بملفات الفساد، التي يواجه فيها اتهامات ضمن معركة قانونية تستمر لفترة طويلة.



فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استكمال شق محور ميداني جديد جنوب قطاع غزة يحمل اسم "ماجين عوز"، ويهدف إلى عزل المناطق الشرقية من مدينة خان يونس عن الغربية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجياته العسكرية المتواصلة منذ بدء الحرب على القطاع.

ويمتد المحور الجديد على مسافة تصل إلى 15 كيلومترًا، ويُعد جزءًا من الجهود العسكرية لحسم ما وصفه البيان بـ"لواء خان يونس"، عبر تقطيع أوصال المدينة ومضاعفة الضغط العسكري على حركة حماس.