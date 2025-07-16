وول ستريت جورنال: إيران نجحت في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي

اعترفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير جديد، بنجاح إيران في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً بين الجانبين، ووصفت الهجمات الإيرانية بـ"الناجحة بشكل ملحوظ".

وأشارت الصحيفة إلى أن طهران استطاعت، عبر سياسة "التجربة والخطأ"، تحديد الثغرات في منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلي وتجاوزها، مؤكدة أن هذا التطور يشكل تحدياً كبيراً أمام ما يعتبر من أكثر أنظمة الدفاع تقدماً في العالم.

ووفقاً لتحليل الصحيفة، فإن إيران غيرت تكتيكاتها بعد أن تمكنت الدفاعات الإسرائيلية من اعتراض العديد من الصواريخ والطائرات المسيرة في بداية المعارك، حيث عمدت إلى دراسة أداء هذه المنظومات واكتشاف نقاط الضعف فيها، ما مكنها في نهاية المطاف من تحقيق اختراقات نوعية في الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإنجاز الإيراني، الذي تحقق عبر تراكم الخبرات الميدانية، يعكس خطراً متزايداً على إسرائيل، إذ أظهر أن حتى الأنظمة الدفاعية المتطورة ليست محصنة تماماً أمام هجمات مدروسة وممنهجة.

يذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت يعيش فيه الكيان الإسرائيلي المحتل تحت وقع صدمة أمنية وعسكرية، وسط تحذيرات داخلية من احتمال تكرار هذه الهجمات في أي مواجهة مقبلة مع إيران أو حلفائها في المنطقة.