الكنيسة لم تكن آمنة..قبة دير اللاتين تنهار على مدنيين بفعل قصف إسرائيلي

استهدف قصف إسرائيلي مساء اليوم كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين وعشر إصابات، بينهم حالات خطيرة.

وأكد الدكتور فضل نعيم، مدير مستشفى المعمداني، أن الطواقم الطبية تعاملت مع الإصابات رغم النقص الحاد في الموارد الطبية، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات أُدخلت فورًا إلى غرفة العمليات، فيما تنتظر أخرى دخولها وسط ضغط كبير على الطواقم الطبية.

إصابات خطيرة بين المدنيين.. مسنّة مصابة بشظية في القلب

أوضح د. نعيم أن الإصابات تنوعت بين خطيرة ومتوسطة، وأشار إلى حالة سيدة مسنّة (85 عامًا) أصيبت بشظية استقرت بجدار القلب، مما سبّب ضغطًا على عضلته، وتم نقلها بشكل عاجل إلى قسم جراحة الصدر.

أما الحالة الثانية، فهي إصابة مباشرة في الصدر، في حين توزعت باقي الإصابات بين كسور وجروح متفاوتة الخطورة.

الكنيسة كانت ملاذًا للنازحين.. وسقوط القبة على المدنيين

وفي روايته لتفاصيل الهجوم، نقل د. نعيم عن شهود عيان أن "قذيفة أصابت قبة الكنيسة مباشرة"، ما أدى إلى تدميرها وسقوطها على مجموعة من المدنيين، بينهم مسيحيون وذوو إعاقة كانوا قد احتموا داخل الكنيسة ومركز التأهيل التابع لها.

النظام الصحي ينهار.. ومطالبات بحماية المدنيين والمنشآت الطبية

اختتم د. نعيم تصريحاته بتأكيد أن "استمرار القصف على المرافق المدنية، بما فيها دور العبادة، يفاقم الكارثة الإنسانية"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي في غزة على شفا الانهيار الكامل، ولا يملك مقومات تقديم الرعاية الصحية الكافية،وطالب بتوفير حماية عاجلة للمنشآت الطبية والمدنيين.