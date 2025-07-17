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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قصف إسرائيلي يُصيب كنيسة دير اللاتين ويخلّف شهداء ومصابين| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بوقوع إصابات جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف كنيسة دير اللاتين الواقعة في البلدة القديمة بمدينة غزة. 

الهجوم أسفر عن أضرار مادية وإصابات بين المتواجدين داخل الكنيسة، وسط حالة من الذعر بين السكان في محيط الموقع المستهدف.

11 شهيدًا منذ فجر اليوم في قصف على أحياء متفرقة بغزة

في سياق متصل، أفاد إعلام فلسطيني بارتقاء 11 شهيدًا جراء قصف إسرائيلي مكثف طال عددًا من أحياء مدينة غزة منذ فجر اليوم، في تصعيد متواصل يطال المدنيين والمناطق السكنية.

 وتستمر الهجمات في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها سكان القطاع المحاصر.

استهداف أماكن العبادة يُثير موجة استنكار

الهجوم على كنيسة دير اللاتين يأتي في وقت حساس، ويثير موجة من الغضب والاستنكار المحلي والدولي، حيث يُعد استهداف دور العبادة انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويُضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي تطال البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع.

كنيسة دير اللاتين قصف إسرائيلي مدينة غزة

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