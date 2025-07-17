إعلام فلسطيني: 11 شهيدًا في قصف إسرائيلي على أحياء مدينة غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتقاء 11 شهيدًا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من أحياء مدينة غزة منذ ساعات الفجر الأولى، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القصف طال مناطق سكنية مكتظة

ووفقًا للتقارير المحلية، استهدفت الغارات الجوية والمدفعية الإسرائيلية مناطق مأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مشهد دموي يتكرر يوميًا منذ اندلاع العدوان.

تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة

يأتي هذا التصعيد في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار الحصار وانهيار الخدمات الأساسية، في وقت تواجه فيه المستشفيات عجزًا حادًا في الإمدادات الطبية، وسط تحذيرات من كارثة صحية وبيئية وشيكة.