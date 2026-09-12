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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يدين الاعتداءات على المنشآت النفطية السعودية

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدان نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الاستهداف الذي تعرّض له خط أنابيب شرق – غرب في منطقتَي الرياض والمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من المسيّرات القادمة من الأراضي العراقية نتج عنه إصابات بشرية ومادية، باعتباره انتهاكاً سافراً لسيادة المملكة، وتهديداً خطيراً لأمنها واستقرارها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام على أن استهداف البنية التحتية والمنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة يُمثّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الإقليمي والدولي، مؤكداً رفض الجامعة العربية القاطع لاستخدام أراضي أي دولة عربية منطلقاً لشن هجمات على دولة عربية أخرى، أو المساس بأمنها واستقرارها.

استهداف المنشآت النفطية 

وأكد الأمين العام تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة وضرورية لصون سيادتها وحماية أمنها ومقدّراتها الوطنية، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعرب فهمي في ختام تصريحاته عن تقديره لقرار المملكة العربية السعودية التي آثرت عدم الرد في الوقت الحالي لإتاحة الفرصة للحكومة العراقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تستهدف الجوار العربي، انطلاقاً من الأراضي العراقية، بما يعزز مبادئ حسن الجوار ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

نبيل فهمي المملكة العربية السعودية السعودية جامعة الدول العربية الرياض المدينة المنورة الأراضي العراقية المسيّرات المنشآت النفطية الطاقة خطوط نقل الطاقة استهداف المنشآت النفطية العراق

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