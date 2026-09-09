نبيل فهمي يرحب بقرار بريطانيا حظر التجارة في سلع المستوطنات الاسرائيلية

رحب نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية بقرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وكذا بما عبرت عنه اثنتا عشرة دولة صديقة من اعتزامها اتخاذ خطوات مماثلة بفرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.

واعتبر فهمي هذه الاجراءات التي تضمنها بيان واضح من تلك الدول خطوة في الاتجاه الصحيح نحو التصدي لمنظومة الاستيطان الاسرائيلي غير القانونية، واستعادة نهج المحاسبة وعدم غض الطرف عن السلوك المارق لحكومة الاحتلال.

مواجهة منظومة الاستيطان

وشدد فهمي على ان الإجراءات الملموسة والعملية في مواجهة منظومة الاستيطان التي تستهدف تقويض حل الدولتين تعكس استشعار كافة الأطراف لخطورة التطورات الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك نظام الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال، واطلاقه يد ارهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل تحت حماية الحكومة الاسرائيلية وبتشجيع منها.

ودعا فهمي كافة الدول التي لازالت تؤمن بالقانون الدولي وبحل الدولتين كسبيل وحيد لتسوية النزاع بين فلسطين وإسرائيل الى الانضمام لهذا الموقف الشجاع الذي اتخذته بريطانيا، وعبر عنه بوضوح بيان الدول الاثنتي عشرة.

وأكد أن الإجراءات العملية والملموسة ضد منظومة الاستيطان العنصرية ستجعل الاحتلال يفكر في كلفة ممارساته اللاشرعية بعد سنوات من غياب منطق المحاسبة والعقاب.