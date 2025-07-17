18شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوجود 18 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الخميس تسببت في استشهاد 18 شخصا حتي الأن .

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريب بشأن ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.

وخلال جولة ميدانية تفقدية أجراها في غزة، صرّح زامير قائلاً:

"إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قريباً، فإن الجيش سيقوم بتكثيف وتوسيع عملياته الهجومية ضد حركة حماس بأقصى ما يمكن"، وفق ما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل.

سيطرة إسرائيلية على معظم القطاع

وأشار زامير إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر حالياً على نحو 75% من أراضي القطاع، معتبراً أن هذا يشكّل "إنجازاً كبيراً"، ومشدداً على استمرار استهداف من وصفهم بـ"الإرهابيين"، حتى تحقيق هدف "تفكيك حماس وهزيمتها الكاملة".

وأضاف: "نحن نقترب من مرحلة مفصلية وحاسمة للغاية. خلال الأيام المقبلة، سنتبيّن ما إذا كان هناك اتفاق أم لا"، ملوّحاً باستمرار المعارك إذا فشلت الجهود السياسية في التوصل إلى حل.

وأوضح أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق، فإن الجيش سيتوقف مؤقتاً عن عملياته، وسيُعيد التموضع "وفقاً للخطوط التي يحددها المستوى السياسي".