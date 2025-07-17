أخبار العالم| إسرائيل تلوّح بتوسيع هجومها على غزة وتهدد بالتصعيد.. أحمد الشرع يتعهد بحماية الدروز في محافظة السويداء والمبعوث الأممي يطالب بوقف الانتهاكات وتهدئة دائمة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري في ريف محافظة اللاذقية، وفق ما أفاد به شهود عيان وناشطون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي.

أفادت وسائل إعلام عراقية، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار عنيف في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، ناتج عن سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في منطقة بحركة، وذلك نقلاً عن مصادر محلية من داخل المدينة.

أدان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية، واصفاً إياها بأنها "عدوان متوقع" وجزء من ما سماه "السلوك المتهور والمستمر" الذي تنتهجه إسرائيل في المنطقة.

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، بتوسيع العمليات العسكرية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قريب بشأن ملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة.

شهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب سوريا موجة عنف دامي استمرت نحو 90 ساعة منذ صباح الأحد، وأسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصًا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأربعاء.

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، أن الحكومة قررت تكليف الفصائل المحلية ومشايخ العقل مسئولية حفظ الأمن في المحافظة، معتبرًا أن أبناء الطائفة الدرزية "جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني"، ومشددًا على أن الدولة لن تسمح بانزلاق البلاد نحو التقسيم أو الفتنة.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه فريق التفاوض الإسرائيلي إلى إبداء مرونة في سبيل التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس" بشأن قطاع غزة، في خطوة قد تعكس تغيّرًا في الموقف الإسرائيلي مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية لوقف الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء أمس الأربعاء، بدء انسحاب وحدات الجيش السوري من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء المدينة، بعد أيام من التوترات الدامية والاشتباكات بين فصائل محلية وعشائر مسلحة.

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسن، الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خلال الأيام الأخيرة، مشيرًا إلى تقارير تفيد بوقوع انتهاكات خطيرة ضد المدنيين والمعتقلين، من بينها الإعدامات الميدانية والتنكيل بالجثث والتحريض الطائفي.

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.3 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية فجر الأربعاء، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من احتمال حدوث تسونامي في أجزاء من جنوب الولاية وشبه جزيرتها، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.