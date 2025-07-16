إسرائيل تستعد لأيام من العدوان علي سوريا بذريعة حماية الدروز

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، أن التقديرات في المؤسسة العسكرية تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو عدة أيام من العدوان المكثف علي العاصمة دمشق والسويداء، في ظل التصعيد المتواصل جنوب سوريا.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال، الجنرال هيرتسي هليفي، إن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بالتحالف العميق مع إخوتنا الدروز"، مؤكداً أن الضربات الجوية الإسرائيلية تستهدف مواقع في عموم الأراضي السورية، خصوصاً في منطقة السويداء وجبل الدروز، بزعم حمايتهم.

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، حيث استهدفت الغارات مواقع عسكرية سورية في السويداء ودمشق، تزامناً مع معارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز جنوب سوريا.