قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
الوزراء يوافق على تخصيص أرض بالسخنة لإقامة مستشفى ميداني
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر
خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال

مئات الدروز يتسللون من الأراضي المحتلة إلي سوريا
مئات الدروز يتسللون من الأراضي المحتلة إلي سوريا
القسم الخارجي

شهدت محافظة السويداء في جنوب سوريا اليوم تصعيداً غير مسبوق، مع دخول المعارك بين القوات الحكومية ومسلحين دروز مرحلة جديدة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي متواصل استهدف مدينة السويداء ودمشق، وسط تحذيرات إسرائيلية للنظام السوري ومطالب بسحب قواته من المنطقة، في مشهد ينذر بتدويل الأزمة وتصاعد التدخلات الخارجية. وتعهدت الرئاسة السورية اليوم الأربعاء بمحاسبة من قالت إنهم ارتكبوا "انتهاكات" في السويداء. 

وارتفعت حصيلة القتلى في محافظة السويداء إلى 248 شخصاً، منذ اندلاع المواجهات الأحد الماضي بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنة، إثر خلاف محلي تطور إلى معارك عنيفة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد أن من بين القتلى 64 مسلحاً درزياً و28 مدنياً، بينهم 21 أُعدموا ميدانياً، مقابل 138 عنصراً من قوات النظام و18 مسلحاً بدوياً.

غارات إسرائيلية علي دمشق والسويداء

بالتوازي مع المعارك الداخلية، صعدت إسرائيل من تدخلها العسكري المباشر في سوريا، إذ أعلنت عن تنفيذ ضربات جوية على مواقع تابعة للقوات السورية في السويداء، واستهداف مدخل مجمع الأركان العامة وسط دمشق، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وأفادت هيئة البث العبرية أن استهداف الجيش الإسرائيلي للعاصمة دمشق كان "رسالة موجهة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء".

علي الجانب الأخر، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس علي أن الهجمات الإسرائيلية ستتواصل حتى انسحاب قوات النظام السوري من السويداء، مكرراً التهديد بـ"رفع مستوى الردود إذا لم يتم فهم الرسالة"، حسب تعبيره. 

وكانت تقارير قد تحدثت عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف قصفها جنوب سوريا، لكن حكومة بنيامين نتنياهو تجاهلت هذه التحذيرات وواصلت العمليات العسكرية.

استدعاء الدروز للخارج 

وبررت إسرائيل، التي دفعت بكتيبتين إضافيتين إلى حدود الجولان المحتل، هجماتها بحماية الأقلية الدرزية، إذ دعا شيخ الطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، تل أبيب إلى التدخل عسكرياً ضد النظام السوري، واصفاً ما يجري في السويداء بـ"المعركة الوجودية" للدروز.

في السياق ذاته، حذرت تحليلات عبرية أن إسرائيل تخاطر بفقدان الدروز والأكراد كحلفاء غير رسميين في الشمال والجنوب إذا استمرت في تجاهل حماية هذه الأقليات.

محاكمة نتنياهو

في تطور لافت، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انتهاء جلسة محاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بنيامين نتنياهو لأسباب أمنية مرتبطة بالتصعيد في سوريا، بعد أن تلقى إخطاراً خلال الجلسة دفعه لطلب إنهائها بشكل عاجل. 

ونقلت موقع واللا العبري عن نتنياهو طلبه إنهاء جلسة محاكمته بسبب الوضع في سوريا. 

وظهر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في قاعة المحكمة، في خطوة وصفها بأنها "رسالة صداقة ودعم في زمن الحرب"، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق لإلغاء محاكمة نتنياهو وتهديده بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل إن استمرت المحاكمة خلال الحرب.

تسلل المئات داخل سوريا

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعزيز قواته على الحدود مع سوريا، موضحاً في بيان رسمي أن ذلك يأتي في إطار "تقييم مستمر للوضع" لمنع أي تهديد عسكري في الجنوب السوري، وسط تأكيدات من المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي أن القوات عززت تواجدها في منطقة السياج الأمني.

وكشفت مصادر عسكرية إسرائيلية عن محاولات مئات من أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل اجتياز الحدود باتجاه سوريا لدعم أقاربهم في السويداء، فيما تعمل قوات الاحتلال على منعهم من عبور السياج الحدودي. 

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه أحبط محاولة تسلل نفذها عشرات المشتبه بهم من داخل الأراضي السورية قرب بلدة حضر في الجولان المحتل، في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعبور عدد من المدنيين الإسرائيليين، معظمهم من أبناء الطائفة الدرزية، إلى الأراضي السورية قرب بلدة مجدل شمس.

إسرائيل السويداء سوريا دمشق الدروز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

نيسان
نيسان
نيسان

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد