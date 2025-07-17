انسحاب الجيش السوري من السويداء بعد اتفاق لوقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الأربعاء، بدء انسحاب وحدات الجيش السوري من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه مع وجهاء المدينة، بعد أيام من التوترات الدامية والاشتباكات بين فصائل محلية وعشائر مسلحة.

وقالت الوزارة في بيانها: "بدء انسحاب قوات الجيش العربي السوري من مدينة السويداء تطبيقًا لبنود الاتفاق المبرم، وبعد الانتهاء من تمشيط المدينة من المجموعات الخارجة عن القانون".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الانسحاب جاء بالتنسيق مع مشايخ العقل، وهم المرجعيات الدينية للطائفة الدرزية، وبعد انتهاء ما وصفته بـ"مهمة ملاحقة الخارجين عن القانون".

تصعيد إسرائيلي مفاجئ وغارات على دمشق

بالتزامن مع هذا التطور، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية عنيفة استهدفت العاصمة السورية دمشق، حيث أُصيب جزء من مبنى وزارة الدفاع، إضافة إلى مواقع قرب القصر الرئاسي، حسب ما أفادت مصادر سورية.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الهجوم كان ردًا على ما وصفته بـ"اعتداءات الجيش السوري على تجمعات درزية في الجنوب"، مؤكدة أن تل أبيب ستواصل ضرب قدرات النظام السوري إذا ما استمر في خرق التفاهمات بشأن الجنوب السوري.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين أن دمشق خرقت التفاهمات الأمنية المشتركة التي جرى التوصل إليها قبل دخول الجيش السوري السويداء، والتي تضمنت عدم إدخال أسلحة ثقيلة إلى المدينة.

دعوة أمريكية لخفض التصعيد

من جهتها، دعت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، الحكومة السورية إلى سحب قواتها من محافظة السويداء، كخطوة ضرورية لـ"خفض التصعيد وحماية المدنيين"، كما جاء في بيان رسمي.

وأكدت بروس أن واشنطن "تراقب الوضع عن كثب"، داعية كل الأطراف إلى تجنب العنف وتغليب الحلول السياسية والحوار المحلي.

خلفية المواجهات في السويداء

شهدت مدينة السويداء خلال الأيام الماضية مواجهات دامية بين فصائل محلية مسلحة محسوبة على المجتمع الدرزي، وبعض العشائر البدوية، على خلفية عمليات خطف متبادل واشتباكات عشائرية، تخللها سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

ودخلت القوات السورية المدينة بهدف فرض وقف إطلاق النار و"إعادة الاستقرار"، إلا أن وجود الجيش أثار توترًا واسعًا ورفضًا شعبيًا في بعض الأوساط الدرزية، ما أدى إلى دخول وساطات من مشايخ العقل وزعامات محلية للتوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب الجيش بعد إنهاء مهمته الأمنية.