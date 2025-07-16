وزير الخارجية الأمريكي يعلن التدخل لإنهاء الاشتباكات في سوريا.. و يعلق "سوء فهم"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن جميع الأطراف وافقوا على اتخاذ خطوات لإنهاء الاشتباكات في سوريا ليل الأربعاء، وذلك بعدما شنت إسرائيل غارات جوية طاولت العاصمة السورية إثر مواجهات عنيفة في جنوب البلاد، بحسب "العربية".

وكتب روبيو على منصة "إكس": "توافقنا على خطوات محددة من شأنها أن تضع حداً الليلة للوضع المضطرب والمرعب". وتابع: "سيتطلب ذلك من جميع الأطراف الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها، وهذا ما نتوقع منهم أن يفعلوه بالكامل".





وكان روبيو أبدى في وقت سابق، اليوم، الأربعاء أمله في "تهدئة" الوضع في سوريا، متحدثاً عن "سوء فهم" يقف وراء الوضع الحالي في أعقاب الضربات الإسرائيلية على دمشق وجنوب البلاد.





وقال روبيو: "لقد تواصلنا معهم طوال الصباح والليل، مع كلا الجانبين، ونعتقد أننا نتجه الى تهدئة حقيقية". وأضاف "نأمل أن نشهد تقدماً فعلياً في الساعات المقبلة". ووصف وزير الخارجية الأميركي الوضع بأنه "معقد".





وفي وقت سابق من الأربعاء كان موقع "أكسيوس" قد نقل عن مسؤول أميركي لم يُكشف عن هويته قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع بين إسرائيل وسوريا.