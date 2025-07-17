تحقيق: أوروبا متورطة في تزويد إسرائيل بأجزاء قنابل استخدمت في قصف غزة

كشفت تحقيقات صحفية عن تورط مجموعة الصواريخ الأوروبية "إم بي دي آيه"، وهي أكبر شركة تصنيع صواريخ في أوروبا، في تزويد إسرائيل بأجزاء أساسية لصناعة القنابل التي استخدمت في قصف قطاع غزة، وأدت إلى استشهاد مئات المدنيين الفلسطينيين.

وأفاد تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية ومنظمتا "Follow the Money" الهولندية و"Disclose" الفرنسية، بأن شركة إم بي دي آيه تقوم بإنتاج مكون رئيسي يستخدم في قنابل GBU-39 المعروفة باسم "القنبلة ذات القطر الصغير"، والتي تعد من الأسلحة التي تعتمد عليها وزارة الدفاع الإسرائيلية في غاراتها الجوية.

ويطلق على هذا المكون اسم "Diamond Back"، وهو عبارة عن أجنحة قابلة للطي تمنح القنبلة قدرة على الطيران الانزلاقي لمسافات طويلة نحو أهدافها.

ويتم تصنيع هذه الأجزاء لصالح شركة بوينج الأمريكية، وفقًا لما أوردته التحقيقات.

وتقع الشركة الأم لـ إم بي دي آيه قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهي مملوكة جزئيًا لشركة إيرباص لصناعة الطائرات، بالإضافة إلى وجود فروع رئيسية لها في كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ويثير هذا الكشف جدلاً واسعًا، نظرًا لأن الدول الثلاث المذكورة هي أطراف موقعة على معاهدة تجارة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، والتي تنص صراحة على حظر تصدير الأسلحة في حال وجود "خطر جدي" باستخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، بينما تتزايد الضغوط على الحكومات الأوروبية لوقف تصدير أي مكونات أو أسلحة يمكن استخدامها في الحرب الدائرة على غزة.