رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة دبلوم صنايع 2025 ظهرت الآن على موقع صدى البلد عبر رابط مباشر ومجاني سهل وسريع يسهل استخدامه من جميع محافظات مصر

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد يمكن الآن الوصول إليه بضغطة واحدة على الرابط التالي https://fany.elbalad.news/

يمكن الآن الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد على رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد على صدى البلد https://fany.elbalad.news/

اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على كلمة النتيجة

ويقدم رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد https://fany.elbalad.news/ لجميع الطلاب ، النتيجة ظاهر فيها : الاسم ، والمدرسة ، نوع الشهادة ، الشعبة ، رقم الجلوس ، مجموع الدرجات ، الحد الاقصى للمجموع

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

الآن وبعد طول انتظار يمكن لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2025 بجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات ، الدخول الآن على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتيح للطلاب الاستعلام عن :

• نتيجة دبلوم صنايع 2025

• نتيجة دبلوم تجارة 2025

• نتيجة دبلوم زراعة 2025

• نتيجة دبلوم فندقي 2025

• استعلام نتيجة الدبلومات برقم الجلوس



رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد مجاني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد https://fany.elbalad.news/ يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كافة إحصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وجاءت كالتالي :

- نظام 5 سنوات: حضر عدد ۱۸۹۳۸) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%

- نظام 3 سنوات - عام حضر عدد ٤٩٧٩٥٢) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر عدد ۱۰۱۲۳) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر عدد ٢٤٩٣٨٦) طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٩,٦٣

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر عدد ٣٢٦١ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات حضر عدد ٥٦ طالب شهادة واحدة بنسبة نجاح ۹۸,۲۱

- نظام 3 سنوات إعداد مهنى حضر عدد ٥٤٤٣٥ طالب (۳) شهادات بنسبة نجاح ٣٢,٥١

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات - ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)