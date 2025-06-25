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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

قرر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين المصريين منح خريجي المعاهد الهندسية العليا عضوية النقابة، وذلك بعد اجتيازهم دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل.

وقال النبراوي في بيان أصدره اليوم الأربعاء: منذ أن بدأنا هذه الدورة الانتخابية، كنا مدركين أن قضية التعليم الهندسي والقيد في نقابة المهندسين هي القضية الرئيسية، إذ كنا نسعى إلى تطوير المهنة، والمحافظة على حقوق المهندسين، والحد من طوابير البطالة، واستعادة مكانة المهندس المصري داخل مصر وخارجها.

قيد خريجي الدبلومات بنقابة المهندسين 

وأضاف نقيب المهندسين: قد اتخذنا إجراءات في قضيتين رئيسيتين في هذا الشأن، كبداية لخطوات التطوير، وهما:

  • الجودة وضرورة التزام مؤسسات التعليم الهندسي بأحكام القانون رقم (82) لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الذي يُلزم هذه المراكز بمجموعة من الإجراءات التي تحدّ بدرجة كبيرة من حالات الانفلات.
  • التصدي للمصالح التي استطاعت فتح أبواب التعليم الخاص أمام قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية، دون الالتزام بالقرارات المقررة منذ عشرات السنين.

وأشار النبراوي: كان لتضامن المهندسين من الجمعية العمومية، والشباب المؤمن بالقضية، وفي مقدمتهم "اتحاد مهندسي مصر" من خريجي الجامعات الحكومية، مع مجلس النقابة، الفضل في صدور القرار عن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 7 مارس 2025، والذي يتضمن إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية. وهذا ما طالبنا به مرارًا، ويُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق أحد أهدافنا.

وتابع نقيب المهندسين، قائلا: بصدور هذا القرار، يُطبَّق النظام على التعليم الصناعي بدءًا من عام 2025م.

وأردف: حرصًا على مصالح الخريجين قبل هذا التاريخ، وإنصافًا لحقوقهم، وضمانًا للمستوى الهندسي، فقد تقرر ما يلي:

  • تسجيل الخريجين السابقين لعام 2025م بالنقابة، بعد اجتياز دورة هندسية مكثفة لمدة أسبوعين بالنقابة العامة، ضمانًا لحسن سير العمل.
  • ستُعقد هذه الدورة شهريًا وبالمجان تمامًا، ويتم القيد فور اجتيازها. وسيُعلَن عن هذه الترتيبات في غضون الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه هاجم عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين قرار المهندس طارق النبراوي وذلك من خلال حساباتهم الشخصية أو عبر حسابات النقابة العامة، مؤكدين أن القرار "سقطة" ولابد من محاسبة المسؤولين عنه، فيما سخر بعضهم وطالب النقيب بقيد السائقين.

فيما نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين المصرية مواعيد التسجيل للحصول على الدورات الهندسية المعلن عنها، مشيرة إلى أن التسجيل يبدأ على الرابط الإلكتروني المرفق اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 /06 /2025 حتى يوم الإثنين الموافق 30 /06 /2025.

وبحسب المنشور تبدأ أولى الدورات يوم الثلاثاء الموافق 01 /07 /2025 بمقر النقابة العامة، على أن يتضمن التسجيل المستندات التالية:

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