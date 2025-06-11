تنبيه مهم من نقابة المهندسين لأعضائها.. ماذا يحدث؟

أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن حدوث عطل فني في أجهزة الربط مع الشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى توقف مؤقت في تقديم الخدمات بمقر النقابة العامة الكائن بـ 30 شارع رمسيس.

وقالت نقابة المهندسين في منشور لها، إننا نُحيط المهندسين علمًا بأن جميع الخدمات متاحة في مقرات النقابات الفرعية بكامل طاقتها، وذلك لحين الانتهاء من معالجة العطل وعودة تشغيل الخدمات بمقر النقابة العامة.

وأضافت المهندسين: سنوافيكم فور استئناف الخدمات من مقر النقابة العامة مباشرة، معلنة عن خالص اعتذارها عن هذا الظرف الطارئ،.

واستأنفت نقابة المهندسين العمل داخل مقراتها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك والتي بدأت يوم الخميس 5 يونيو الجاري حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025.