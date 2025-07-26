بنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخل

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن تقديمه قروضًا اجتماعية بدون فوائد، بشروط ميسرة تخدم شريحة واسعة من محدودي الدخل.

في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير سبل العيش الكريم، تأتي هذه المبادرة في إطار الدور التنموي للبنك، وتعكس حرص الدولة على تقديم الدعم اللازم للمواطنين لمواجهة الظروف الاقتصادية المتغيرة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، سواء للزواج أو العلاج أو الأعباء الدراسية أو الحالات الطارئة.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي قروض اجتماعية تصل قيمتها إلى 10 آلاف جنيه، بدون فوائد، وبمصاريف إدارية بسيطة، مع فترة سداد تصل إلى 3 سنوات، كما يتم إسقاط القرض نهائيًا في حال وفاة المقترض.

توفير دعم مالي سريع للفئات الأكثر احتياجًا

وتأتي هذه التمويلات ضمن جهود بنك ناصر لتوفير دعم مالي سريع للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهلهم.

يستفيد من هذه القروض أصحاب المرتبات، وأصحاب المعاشات، وورثة المعاشات، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاجتماعية المختلفة مثل الزواج، العلاج، أو الأعباء الدراسية.

شروط الحصول على القرض:

في حالة الاقتراض بضمان المرتب، يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات، مع تقديم ضامن من الجهاز الإداري للدولة، وتحويل القسط أو الراتب إلى البنك.

أما في حالة الاقتراض بضمان المعاش، فيشترط تحويل المعاش إلى البنك، وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن حكومي.

ما هي إجراءات الحصول على القرض؟

- صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن (سارية)

- الرقم التأميني لكل من المقترض والضامن والمستفيد

- بيان مفردات مرتب أو معاش

قروض موجهة إلى احتياجات مختلفة

- قرض الزواج: تقديم أصل وثيقة عقد قران (للمسلمين) أو محضر خطبة (للمسيحيين) بشرط ألا تتجاوز مدته 7 سنوات

- قرض العلاج: تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من مستشفى تابع لوزارة الصحة

- قرض الحالات الطارئة: تقديم مستند رسمي يوضح طبيعة الحالة الطارئة

- قرض أعباء بدء العام الدراسي: تقديم قيد من المدرسة أو الجامعة

- قرض تجهيز الرسائل العلمية ومشروعات التخرج: خطاب من الجامعة يثبت الحاجة