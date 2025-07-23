قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لطلاب الثانوية العامة 2025 .. ننشر أماكن معامل التنسيق الإلكتروني
محمد التاجي يكشف سر دخوله الفن: عبد الوارث عسر السبب.. لكن دون أن يقصد |فيديو
دعاء يُريح القلب ويُطمئن النفس .. ردّده بيقين واستشعر الهدوء النفسي
سعر الدولار اليوم الأربعاء 23-7-2025
وزارة الخارجية تهنئ الشعب المصري والرئيس السيسي بثورة 23 يوليو
مصر والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر والسودان
من المنزل .. طريقة استخراج البطاقة الشخصية لكبار السن 2025
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره في بوركينا فاسو
مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط يلتقي مسئولين قطريين وإسرائيليين بشأن مفاوضات غزة
ترامب يُشكك في إنفاق «أوكرانيا» للأموال الأمريكية على شراء الأسلحة
ريال مدريد يبحث عن «الوارث الشرعي».. مَنْ يرتدي رقم 10 الأسطوري في الملكي؟
200 وات في الساعة.. الكمبيوتر المفتوح أكثر استهلاكًا للكهرباء حتى لو غير مستخدم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس «بنك الطعام»: نتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية أهلية ونُقدّم نموذجًا شموليًا فريدًا

بنك الطعام
بنك الطعام
علي مكي

قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، إن التحديات التي تواجه المؤسسة تزداد مع مرور الوقت، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت معدلات تضخم مرتفعة بشكل مستمر، ما أثر على تكاليف تقديم الخدمات، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص المؤسسة على الاستمرار في تحسين جودة خدماتها دون المساس بأعداد المستفيدين.

وأوضح رئيس "بنك الطعام"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن البنك لا يتعامل فقط مع ملف الغذاء، بل يتابع أيضًا الأداء الاقتصادي بشكل عام، من منطلق أن الفقر قضية متعددة الأبعاد، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى دائمًا إلى إيصال الخدمة بأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة.

وأضاف رئيس "بنك الطعام": "ما يميزنا عن باقي المؤسسات هو نموذج العمل الشمولي، حيث نعمل بمنظومة متكاملة تساعد الفقير سواء كان قادرًا على العمل أو غير قادر، فنحن نوفر الوظيفة لمن يستطيع، والدعم الغذائي لمن لا يستطيع"، مشير إلى أن المؤسسة حصلت على جائزة من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نتيجة تفوقها في تقديم نموذج مستدام لمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.

وتابع: "نحن نعمل بالتعاون مع أكثر من 5 آلاف جمعية أهلية في مختلف محافظات الجمهورية، ولدينا أنظمة رقمية قوية تتيح شفافية كاملة في الأداء"، مشيرًا إلى منصة "الحق في المعرفة"، التي تتيح لأي مواطن الدخول عليها للاطلاع على تفاصيل مساهمات المؤسسة، وآليات عملها، وتوزيع المساعدات، والمخصصات المالية، مؤكدًا: "المنصة توضح كل ما يخص إنفاق بنك الطعام ونقاط التوزيع، لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية".

وشدد على أن التمويل الذي يصل إلى قطاعات الدعم في مصر، سواء من التبرعات أو من أموال الزكاة، يُعد مالًا عامًا وشرعيًا، موضحًا أن مؤسسة بنك الطعام هي الجهة الأمينة على هذا المال، وتحرص على توجيهه للفئات الأكثر احتياجًا بأقصى درجات الكفاءة والمسؤولية.

بنك الطعام شريف عامر الأمن الغذائى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقع تنسيق الجامعات 2025

93.17% للطب.. والهندسة 88.65%.. مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تنسيق الكليات 2025

تنسيق الكليات 2025| 74% للطب .. ننشر الحدود الدنيا للكليات بالأرقام

تنسيق الجامعات

مؤشرات هندسة وأسنان ومفأجاة لكليات الطب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق كليات الطب 2025

يصل 74% ببعض الجامعات.. ننشر مؤشرات تنسيق كليات الطب لطلاب الثانوية العامة

أوائل الثانوية العامة 2025

صور وأسماء أوائل الثانوية العامة 2025 علمي علوم

تنسيق الجامعات 2025

92.9 % للطب والأسنان 91.7%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 «علمي علوم»

تنسيق الجامعات 2025

بعد إعلان النتيجة.. مؤشرات أولية لكليات المرحلة الاولي حسب شرائح النجاح في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 وإعلان الحدود الدنيا لكل شعبة

ترشيحاتنا

الأنبا مقار أسقف إيبارشية الشرقية

الأنبا مقار يزور مطرانية طموه ويلقي كلمة بعنوان «الكاهن وتكامل مواهب الروح القدس».. صور

أحمد علي

أحمد علي رئيسًا لقطاع التحكم القومي بقطاعات التشغيل بالمصرية لنقل الكهرباء

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

مجاناً.. مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تعلن فتح باب التسجيل لدورة الهيروغليفية

بالصور

وداعًا للألم.. طرق طبيعية فعّالة لتخفيف وجع الدورة الشهرية دون مُسكنات

وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية
وسائل طبيعية لتخفيف ألم الدورة الشهرية بفعالية

فى عيد ميلاد وفاء سالم .. اكتشفها عاطف سالم وبدايتها كانت مع أحمد زكي

وفاء سالم
وفاء سالم
وفاء سالم

ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم؟.. إليك ما يجب فعله فورًا قبل الوصول للطبيب

ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟
ماذا نفعل عند ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ؟

تعاني من إدمان السكر؟.. إليك 7 أطعمة تقلل شهيتك للحلويات بدون حرمان

أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات
أطعمة مقاومة لإدمان تناول السكر والحلويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

المزيد