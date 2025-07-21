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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"بحوث الصحراء" و"بنك الطعام المصري" يبحثان التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدًا من بنك الطعام المصري، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.

واستعرض  شوقي خلال اللقاء بعض من المشروعات المقترحة، والتي من المقرر تنفيذها بالتعاون بين المركز وبنك الطعام، مشيرًا إلى أن وحدة الحفر التابعة للمركز أجرت بالفعل دراسات أولية خاصة بحفر آبار مياه بمحافظة الوادي الجديد، تمهيدًا للبدء في التنفيذ بتمويل من بنك الطعام.

وشدد رئيس المركز على أهمية أن يشمل التعاون المشترك، خلال المرحلة المقبلة تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في منطقة سيناء، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تعزيز التنمية في هذه المنطقة الاستراتيجية، مؤكدًا التزام المركز بتقديم الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان نجاح المشروعات وتحقيق أفضل النتائج الممكنة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور حسن الشاعر، مدير مركز التميز المصري للزراعة الملحية، بالشراكة القائمة بين المركز والبنك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، والممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة في الشريط الساحلي لمنطقة البرلس، لافتا إلى استعداد خبراء المركز لتقديم الدعم الفني اللازم للمساهمة في نجاح تلك المشروعات وتحقيق أهدافها التنموية.

وفي سياق متصل، أكدت  شيماء نبيل، رئيس قطاع العلاقات الخارجية ببنك الطعام المصري، أن البنك نفّذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي للأسر المستحقة، معرفة عن تقديرها للدور البارز الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء، خاصة في دعم المجتمعات الزراعية الهامشية وتحسين ظروف المعيشة بها، مؤكدة تطلع البنك إلى توسيع مجالات التعاون مع المركز خلال المرحلة المقبلة.


وحضر اللقاء عدد من خبراء وأساتذة المركز من تخصصات مختلفة، حيث ساهموا في مناقشة فرص التعاون الفني والبحثي وآليات دعم تنفيذ المشروعات المقترحة على أرض الواقع.

بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء بنك الطعام المصري المشروعات التنموية

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