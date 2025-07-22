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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

70 ألف وجبة يوميا من خلال منصة الأم والطفل.. رئيس بنك الطعام: 90% بمواردنا من أموال الزكاة

بنك الطعام
بنك الطعام
علي مكي

أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري، أن استراتيجية المؤسسة لم تتغير منذ انطلاقها، موضحًا أن الهدف الأساسي هو "توفير مظلة للأمن الغذائي على أرض مصر"، عبر منظومة متكاملة تمتد منذ 20 عامًا.

وأوضح محسن سرحان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن المؤسسة تستهدف الفئات غير القادرة على العمل، ومن بينها المرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، وكبار السن، إلى جانب بعض الطلاب، مشيرًا إلى أن البنك بدأ مؤخرًا في تقديم الدعم لبعض اللاجئين المتواجدين داخل البلاد.

وأضاف محسن سرحان: "نهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي لأي فرد يعيش على أرض مصر، بغض النظر عن جنسيته أو ظروفه الاجتماعية"، لافتًا إلى أن المؤسسة تقدم 70 ألف وجبة يوميًا من خلال منصة "الأم والطفل".

وتابع: "لدينا كذلك منصة التمكين، وهي تهدف إلى خلق فرص عمل لآلاف من صغار المصنعين والموردين، بما يعزز النشاط الاقتصادي للفئات المستهدفة، كما نشتري سنويًا نحو 300 ألف فرخة، معظمها من سيدات من المنازل يتم تزويدهن بالكتاكيت، لضمان دخل ثابت وعادل لهن".

وحول التنسيق الحكومي، قال محسن سرحان إن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي قائم بشكل مستمر، مشددًا على أن منظومة "تكافل وكرامة" تُعد الأداة الأمثل للوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن نحو 90% من موارد بنك الطعام تأتي من أموال الزكاة، مضيفًا: "نستهدف الشخص الأكثر فقرًا، ونعمل على تحويل كل أسرة إلى رقم مُحدد لتقدير احتياجاتها بدقة، وتقديم الدعم المناسب لها".

بنك الطعام أموال الزكاة الأمن الغذائى

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