بنك التعمير والإسكان يحصد جائزة "التميز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025"

حصد بنك التعمير والإسكان جائزة "التميز والإنجاز المصرفي في تطوير بيئة الأعمال الأكثر استدامة لعام 2025" من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2025 في دورته الحادية عشر في بيروت-لبنان، بحضور نخبة من قيادات القطاع المصرفي العربي، وشخصيات ومؤسسات دولية وإقليمية.

تسلّم الجائزة حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وقد جاء التكريم تتويجًا لجهود البنك في ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية، باعتبارها ركيزة أساسية في استراتيجية البنك الجديدة للفترة (2025-2030)، لما لها من دور محوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، أعرب غانم عن فخره بهذا التكريم، مؤكداً على مواصلة مصرفه اقتناص كافة الفرص الواعدة، وتحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، مستندًا إلى ما تحمله استراتيجية البنك من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع المستدام، وإيمانه الراسخ بقدرة البنك على تنفيذ أهدافه بكفاءة ومرونة، بما يعزز مكانته الريادية كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.