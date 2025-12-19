قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة علمية تكشف تركيبا جيولوجيا فريدا أسفل مثلث برمودا
رئيس وزراء لبنان: نثمن اهتمام مصر بتعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية
امتيازات استثمارية جديدة لمشروعات ريادة الأعمال
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لمدبولي ونواف في لبنان
موعد صلاة الجمعة اليوم 19 ديسمبر 2025
أسرع طريقة لاستخراج جواز سفر والأوراق المطلوبة
في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف
مدبولي: موقف مصر ثابت وداعم للبنان
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بكأس الأمم الإفريقية
أربعينية الشتاء.. ماذا نعرف عن الفترة الأشد برودة؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 19-12-2025 أمام الجنيه المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تشهد احتفالية جمعية الحياة باليوم العالمي لذوي الهمم

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت نائب محافظ البحر الأحمر، ماجدة حنا، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، احتفالية جمعية الحياة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي أُقيمت بقاعة جومانا، في إطار دعم المحافظة لجهود تمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع.

ونقلت نائب المحافظ، خلال الاحتفالية، تحية اللواء عمرو حنفي وكلمته، التي أكد فيها أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكينهم وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في مختلف المجالات.

وأعربت حنا عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدة أن ذوي الهمم يمثلون طاقات إيجابية وقدرات حقيقية تستحق الدعم والرعاية، مشيدة بدور أولياء الأمور وجهودهم المستمرة في رعاية أبنائهم ودعمهم نفسيًا وتعليميًا، واصفة ما يقدمونه من صبر ومساندة بأنه ركيزة أساسية لنجاح أبنائهم وتميزهم.

وأكدت نائب محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لذوي الهمم وأسرهم، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية، شملت تحية العلم، وكلمة جمعية الحياة، واستعراضًا لأطفال أكاديمية الحياة الأفضل، إلى جانب عروض فنية متنوعة، وفقرة مسرح أقدام مع المكفوفين، وفقرة للصم وضعاف السمع، واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين والداعمين تقديرًا لجهودهم في دعم ذوي الهمم.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

يارا السكري - أحمد العوضي

غالي علي جداً .. يارا السكري تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد العوضي

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

عمرو ناصر

عمرو ناصر يرفض طلب الزمالك

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

حمد الله

حمد الله يعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب

محمود الخطيب وحسن شحاته

الخطيب يزور حسن شحاتة بعد إجرائه عملية جراحية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

بالصور

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك
زفاف ابن حنان ترك

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد