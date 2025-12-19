نائب محافظ البحر الأحمر تشهد احتفالية جمعية الحياة باليوم العالمي لذوي الهمم

شهدت نائب محافظ البحر الأحمر، ماجدة حنا، نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، احتفالية جمعية الحياة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، والتي أُقيمت بقاعة جومانا، في إطار دعم المحافظة لجهود تمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع.

ونقلت نائب المحافظ، خلال الاحتفالية، تحية اللواء عمرو حنفي وكلمته، التي أكد فيها أن محافظة البحر الأحمر تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار دعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكينهم وتوفير بيئة داعمة تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في مختلف المجالات.

وأعربت حنا عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مؤكدة أن ذوي الهمم يمثلون طاقات إيجابية وقدرات حقيقية تستحق الدعم والرعاية، مشيدة بدور أولياء الأمور وجهودهم المستمرة في رعاية أبنائهم ودعمهم نفسيًا وتعليميًا، واصفة ما يقدمونه من صبر ومساندة بأنه ركيزة أساسية لنجاح أبنائهم وتميزهم.

وأكدت نائب محافظ البحر الأحمر حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لذوي الهمم وأسرهم، وتعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية، شملت تحية العلم، وكلمة جمعية الحياة، واستعراضًا لأطفال أكاديمية الحياة الأفضل، إلى جانب عروض فنية متنوعة، وفقرة مسرح أقدام مع المكفوفين، وفقرة للصم وضعاف السمع، واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين والداعمين تقديرًا لجهودهم في دعم ذوي الهمم.