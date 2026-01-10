وفاة عامل بالأرصاد.. انفجار جهاز الهيدروجين بـ بالون طائر في مرسى مطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه أثناء تحضيرات إطلاق بالون رصد طبقات الجو العليا بأحد المواقع التابعة للهيئة بالقرب من مطار مرسى مطروح، حدث عطل فني مفاجئ بجهاز الهيدروجين المستخدم في عملية الإطلاق، مما أدى إلى وقوع انفجار للجهاز .

وفاة أحد العاملين بهيئة الأرصاد

أسفرت الحادثة عن وفاة أحد العاملين بالهيئة، والذي يشغل وظيفة فني أرصاد جوية، أثناء قيامه بتنفيذ الأعمال، متأثرًا بإصابته جراء الحادث.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تم التعامل مع الحادث على الفور والسيطرة عليه على نحو عاجل، فيما تتابع الجهات المختصة، بالتنسيق مع النيابة العامة وكافة الجهات المعنية، التحقيقات اللازمه للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث بدقة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق .

كما لم يؤثر الحادث على حركة التشغيل بمطار مرسى مطروح أو سلامة المنشآت المجاورة، حيث تسير كافة العمليات بصورة طبيعية وآمنة.