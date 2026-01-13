1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا 2025 .. المغرب الأعلى قيمة تسويقية.. ومصر تتحدى بالروح والعزيمة

بلغت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 مرحلة الحسم بعد تحديد أطراف المربع الذهبي الذي يشهد صدامات من العيار الثقيل تجمع بين منتخبات مصر والسنغال من جهة والمغرب ونيجيريا من جهة أخرى في مواجهات مرتقبة تقام غدا الأربعاء فى السابعة مساء والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة على التوالي.

ولا تقتصر إثارة نصف النهائي على الصراع داخل المستطيل الأخضر فقط بل تمتد إلى الأرقام والقيم السوقية حيث كشفت بيانات موقع " ترانسفير ماركت " العالمي عن رقم غير مسبوق في تاريخ البطولة بعدما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للمنتخبات الأربعة المتأهلة نحو 1.259 مليار يورو في أعلى رقم يسجله الدور نصف النهائي منذ انطلاق كأس الأمم الإفريقية عام 1957.

وبحسب الإحصائيات تصدر منتخب المغرب قائمة الأعلى قيمة سوقية بين رباعي نصف النهائي بقيمة بلغت 435.55 مليون يورو يليه منتخب السنغال بقيمة 405.9 مليون يورو ثم منتخب نيجيريا بقيمة 281.33 مليون يورو بينما جاء منتخب مصر في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 136.2 مليون يورو.

المغرب يتصدر المشهد

ويعكس تصدر المنتخب المغربي للقائمة امتلاكه مجموعة مميزة من النجوم المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمته السوقية المرتفعة.

ويضم منتخب " أسود الأطلس " عددا من اللاعبين أصحاب القيم العالية يتقدمهم الظهير الأيمن أشرف حكيمي الذي تصل قيمته السوقية إلى 80 مليون يورو ليصبح اللاعب الأعلى قيمة في قارة إفريقيا إلى جانب إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.

وبشكل عام يتربع المنتخب المغربي على صدارة المنتخبات الإفريقية من حيث القيمة السوقية مستفيدًا من استقرار فني واضح تحت قيادة المدير الفني وليد الركراكي وتواجد عناصر شابة تجمع بين المهارة والخبرة.

نصف نهائي تاريخي بالأرقام

وتعد القيمة الإجمالية لمنتخبات نصف النهائي الحالية الأعلى في تاريخ البطولة وهو ما يعكس التحول الكبير الذي شهدته الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث عدد اللاعبين المحترفين في أوروبا أو ارتفاع القيمة السوقية للنجوم الأفارقة في الدوريات الكبرى.

مصر.. إنجاز يتحدى الأرقام

ورغم الفجوة الرقمية الواضحة بين منتخب مصر وبقية المنافسين في نصف النهائي يواصل الفراعنة كتابة فصول جديدة من التحدي مستندين إلى تاريخهم الكبير وخبرتهم الطويلة في البطولات القارية.

ويعد المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب إلا أن طبيعة قائمة الفريق الحالية التي تضم 3 لاعبين فقط من المحترفين في أوروبا انعكست على قيمته السوقية التي لم تتجاوز حاجز 150 مليون يورو.

ويحتل منتخب مصر المركز التاسع في ترتيب المنتخبات الإفريقية الأعلى قيمة سوقية خلف كل من المغرب والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون والجزائر وغانا ومالي.

طريق شاق إلى المربع الذهبي

ونجح المنتخب المصري في بلوغ نصف النهائي بعد مواجهة مثيرة أمام منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 3-2 ليحجزوا مقعدهم في المربع الذهبي.

وكان تأهل مصر على حساب كوت ديفوار بمثابة مفاجأة رقمية إذ أن فوز الأفيال كان سيعني اكتمال عقد المنتخبات الأربعة الأعلى قيمة سوقية في نصف النهائي.

صلاح يوضح الفارق

وفي ظل المقارنات الرقمية جاءت تصريحات محمد صلاح قائد المنتخب المصري لتسلط الضوء على واقع الفراعنة حيث أشار نجم ليفربول عقب الفوز على بنين في دور الـ16 إلى أن غالبية لاعبي المنتخب يلعبون في الدوري المحلي وهو ما يؤثر على القيمة السوقية للفريق مقارنة بالمنافسين.

وجدد صلاح حديثه بعد مباراة كوت ديفوار مؤكدًا أن منتخب مصر لا يعد المرشح الأبرز للتتويج باللقب من الناحية النظرية لكنه شدد في الوقت ذاته على الروح القتالية العالية للاعبين وإصرارهم على تعويض الفوارق الرقمية داخل الملعب.