مبلغ مالي ضخم ينتظر مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. كم سيجني الفراعنة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، إنجازًا مهمًا بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، عقب الفوز المثير على منتخب كوت ديفوار (3–2) في ربع النهائي.

قاد هذا الفوز، منتخب مصر إلى الدور قبل النهائي، الذي سيواجه فيه نظيره السنغال في مواجهة نارية ستحدد المتأهل إلى النهائي القاري.

هذا التأهل يؤكد استمرار المنتخب المصري في الظهور المتقدم في البطولات الإفريقية، حيث يُعد ظهورًا بارزًا ضمن أفضل 4 فرق في القارة، كما نجح الفراعنة في تحقيق مكاسب مالية ضخمة بهذه الانتصارات.

أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار

فاز منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جرت السبت الماضي على ملعب أدرار بالمغرب، ليصعد منتخب مصر للدور نصف نهائى أمم أفريقيا لمواجهة السنغال.

افتتح عمر مرموش أهداف مباراة مصر وكوت ديفوار، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول وذلك بعد تسديدة متقنة سكنت شباك حارس كوت ديفوار.

وأضاف اللاعب رامي ربيعة الهدف الثاني للفراعنة من رأسية رائعة سكنت شباك كوت ديفوار، وفي الدقيقة 39 سجل أحمد فتوح هدف بالخطأ في مرماه ليقلص النتيجة.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 52 بعد تمريره رائعة من إمام عاشور، قبل أن ينجح منتخب كوت ديفوار في تقليص الفارق في الدقيقة 71 بتسجل الهدف الثاني لتصبح النتيجة 3-2 لصالح منتخب الفراعنة.

مكاسب منتخب مصر المالية

بجانب المكاسب الفنية، ضمن المنتخب مكاسب مالية ضخمة بعد تأهله إلى نصف النهائي؛ حيث سيحصل على 2.5 مليون دولار على الأقل، وذلك وفقًا للائحة الجوائز في البطولة.

وتنقسم الجوائز كما يلي:

  • 2.5 مليون دولار للمنتخب الخاسر في نصف النهائي.
  • 4 ملايين دولار في حال الوصول إلى النهائي والخسارة فيه.
  • 10 ملايين دولار للبطولة حال تحقيق اللقب.

ومنذ انطلاق البطولة، كان الهدف الأساسي للمنتخب المصري هو التواجد في المراحل المتقدمة، وقد بدأ هذا المشوار بالتأهل إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في دور المجموعات.

تأهل مصر إلى هذه المرحلة منح الفريق أولاً مكافأة مالية قدرها 800 ألف دولار، وهي الجائزة المقررة للمنتخبات التي تصل إلى هذا الدور.

وبعد الفوز على بنين، جاء التأهل إلى ربع النهائي ليمنح الفراعنة دفعة مالية أكبر، حيث أصبحت الجائزة تصل إلى 1.3 مليون دولار، ويضاف هذا المبلغ يضاف إلى ما حققه الفريق سابقًا.

وتُعد هذه الأموال دفعة قوية لمنتخب مصر، خاصة مع زيادة جوائز البطولة في النسخة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، ما يعكس القيمة الاقتصادية المتنامية لأمم إفريقيا.

