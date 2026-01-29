قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية.. كواليس إخماد حريق هائل يلتهم 4 منازل في الزرايب
فرنسا: سيتم فرض عقوبات على مسئولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني
تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب حريق منطقة الزرايب.. صور
150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026
الاتحاد الأوروبي: نتوقع إدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
بالتزكية .. منصب جديد لـ سوريا في الأمم المتحدة
رياح محملة بالرمال تضرب البلاد.. وتحذيرات من انخفاض الرؤية وبرودة ليلية شديدة
رئيس البرلمان الإيراني: ترامب قد يكون قادرًا على إشعال حرب لكنه لا يملك السيطرة على نهايتها
إنتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس .. الخميس القادم
مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتوقع إدراج «الحرس الثوري» منظمة إرهابية
توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة الآن
توك شو

150 جنيهًا للكيلو.. مفاجأة في أسعار الأضاحي في 2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب حلول عيد الأضحى لعام 2026، يترقب المصريون مثل كل عام أسعار الأضاحي التي تحددها الأسواق المحلية بناءً على عدة عوامل اقتصادية وفنية.

 وفي هذا السياق، كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن التوقعات الخاصة بأسعار الأضاحي هذا العام، كما تحدث عن تأثير ارتفاع مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والبرسيم على السوق.

 تتنوع الأضاحي في مصر وفقًا للشريعة الإسلامية إلى أربعة أنواع رئيسية هي: الماعز، والضأن، والجمال، والمواشي (البقري والجاموسي)، وفي هذه المقالة نستعرض أبرز التوقعات بشأن أسعار هذه الأضاحي ونتائج التحديات التي يواجهها الفلاحون.

 أسعار الأضاحي في 2026: الفئات المختلفة

توقع نقيب الفلاحين، في تصريحات تلفزيونية، أن تتفاوت أسعار الأضاحي هذا العام وفقًا لنوع الحيوان، حيث تهيمن الفروق في الأسعار على أنواع الأضاحي بشكل ملحوظ، بما يتناسب مع تكلفة التربية والعرض والطلب في السوق.

الضأن: يعتبر من أكثر الأضاحي طلبًا في عيد الأضحى، ويتوقع أن يسجل سعر كيلو الضأن حوالي 210 جنيهات قبل عيد الأضحى.

الماعز: أسعار الماعز تتراوح بين 250 و 260 جنيهًا للكيلو قائم، وهي من الأضاحي المفضلة لدى الكثيرين.

البقر: من المتوقع أن يسجل سعر كيلو اللحمة البقري 180 جنيها.

الجاموسي: سيصل سعر كيلو اللحمة الجاموسي إلى 160 جنيها.

الجمال: أسعار الجمال يتوقع أن تبلغ 150 جنيهًا للكيلو، وهو ما يجعلها الخيار الأقل تكلفة مقارنة ببقية الأصناف.

 تأثير تكلفة التربية على أسعار اللحوم

وأوضح نقيب الفلاحين أن ارتفاع تكلفة التربية في الفترة الأخيرة لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار اللحوم، ففي العديد من الحالات، يتكبد الفلاحون خسائر كبيرة نتيجة للفروق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع في الأسواق. 

على سبيل المثال، يتكبد الفلاح تكلفة تصل إلى 400 جنيه لكل كيلو لحمة، بينما يبيع الكيلو بسعر لا يتجاوز 200 جنيه، ما يعكس الفرق الكبير بين التكلفة الفعلية والسعر المحدد في السوق.

تحديات الفلاحين: الخسائر بسبب فرق التكلفة والأسعار

وأكد أبو صدام أن بعض الفلاحين قد يبيعون الأضاحي بأسعار أقل من تكلفتها الفعلية، وهو ما يعرضهم لخسائر كبيرة. 

على سبيل المثال، الفلاح الذي يبيع الكيلو قائم بـ 175 جنيهًا، يتعرض لخسارة كبيرة إذا كانت تكلفة العجل قد تصل إلى 90 ألف جنيه، بينما يتم بيعه بسعر أقل من 60 ألف جنيه. 

رغم هذه الخسائر، فإن أسعار اللحوم في السوق لا تتأثر بشكل كبير، وذلك بسبب توافر اللحوم المستوردة، ما يجعل الفلاح غير قادر على رفع الأسعار بشكل مستقل.

تأثير استيراد اللحوم على السوق المحيية 

أشار نقيب الفلاحين إلى أن وجود اللحوم المستوردة في الأسواق يشكل عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار اللحوم المحلية، فاللحوم المستوردة قد تكون أرخص من اللحوم المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في البلدان المصدرة، ما يجعل الفلاح المصري غير قادر على زيادة الأسعار بشكل ملموس. 

ومع ذلك، فإن الفلاحين يواصلون تحدي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها من خلال تطوير أساليب التربية وتقليل التكاليف.

اللحوم سعر اللحوم أسعار اللحوم اليوم

