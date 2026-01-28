أحمد حسن يظهر مع حسن شحاتة بعد تعافي المعلم من وعكة صحية| شاهد

حرص أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، على الظهور رفقة حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للفراعنة، وذلك عقب تعافي الأخير من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.

وظهر «المعلم» بحالة صحية جيدة، في لفتة طمأنت جماهير الكرة المصرية ومحبيه، بعد فترة من القلق على حالته الصحية، حيث حرص عدد من نجوم الكرة على الاطمئنان عليه ودعمه خلال الأيام الماضية.

ويُعد حسن شحاتة أحد أبرز الرموز في تاريخ الكرة المصرية، بعدما قاد المنتخب الوطني لتحقيق إنجازات تاريخية بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية، ليحظى بمكانة خاصة لدى الجماهير.

ولاقى ظهور شحاتة برفقة أحمد حسن تفاعلًا واسعًا، في ظل العلاقة القوية التي تجمع بين رموز الجيل الذهبي للمنتخب، والذين صنعوا واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الكرة المصرية.