فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
رياضة

نجوم الـ 200 مليون يورو يتصدرون قائمة الأغلى في جولة الحسم بدوري الأبطال

حمزة شعيب

يتصدر الثلاثي لامين يامال، جناح برشلونة، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد، قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في جولة الحسم من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

وشهدت قائمة القيم التسويقية للاعبين هيمنة واضحة لنجوم الصف الأول في القارة الأوروبية، حيث تساوى يامال ومبابي وهالاند في صدارة الترتيب بقيمة تسويقية بلغت 200 مليون يورو لكل لاعب، ليؤكد الثلاثي مكانته كأغلى نجوم البطولة في الوقت الحالي.

وجاء جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، في المركز الرابع بقيمة تسويقية وصلت إلى 160 مليون يورو، بينما حل زميله في الفريق فينيسيوس جونيور خامسًا بقيمة 150 مليون يورو.

وضمت القائمة أيضًا عددًا من أبرز المواهب والنجوم، يتقدمهم بيدري لاعب برشلونة بقيمة 140 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا نجم أرسنال، ومايكل أوليسيه وجمال موسيالا ثنائي بايرن ميونخ، بقيمة 130 مليون يورو لكل منهم، فيما جاء ديكلان رايس لاعب أرسنال بقيمة 120 مليون يورو.

وتعكس هذه الأرقام حجم المنافسة القوية في دوري أبطال أوروبا، والدور الكبير الذي تلعبه القيمة الفنية والتسويقية للنجوم في مباريات الحسم، مع اقتراب البطولة من مراحلها الإقصائية.

مبابي هالاند دوري أبطال أوروبا

