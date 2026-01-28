نجوم الـ 200 مليون يورو يتصدرون قائمة الأغلى في جولة الحسم بدوري الأبطال

يتصدر الثلاثي لامين يامال، جناح برشلونة، وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي نجم ريال مدريد، قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في جولة الحسم من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل ساعات من انطلاق مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

وشهدت قائمة القيم التسويقية للاعبين هيمنة واضحة لنجوم الصف الأول في القارة الأوروبية، حيث تساوى يامال ومبابي وهالاند في صدارة الترتيب بقيمة تسويقية بلغت 200 مليون يورو لكل لاعب، ليؤكد الثلاثي مكانته كأغلى نجوم البطولة في الوقت الحالي.

وجاء جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، في المركز الرابع بقيمة تسويقية وصلت إلى 160 مليون يورو، بينما حل زميله في الفريق فينيسيوس جونيور خامسًا بقيمة 150 مليون يورو.

وضمت القائمة أيضًا عددًا من أبرز المواهب والنجوم، يتقدمهم بيدري لاعب برشلونة بقيمة 140 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا نجم أرسنال، ومايكل أوليسيه وجمال موسيالا ثنائي بايرن ميونخ، بقيمة 130 مليون يورو لكل منهم، فيما جاء ديكلان رايس لاعب أرسنال بقيمة 120 مليون يورو.

وتعكس هذه الأرقام حجم المنافسة القوية في دوري أبطال أوروبا، والدور الكبير الذي تلعبه القيمة الفنية والتسويقية للنجوم في مباريات الحسم، مع اقتراب البطولة من مراحلها الإقصائية.