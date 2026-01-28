بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا

أكد توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جاهزية راندال كولو مواني، لاعب الفريق الأول، لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي ستُقام بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من تعرضه لحادث سير.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، تُظهر كولو مواني، لاعب المنتخب الفرنسي، وزميله في توتنهام، ويلسون أودوبيرت، واقفان بجوار سيارة فيراري سوداء تعرضت لأضرار، وكان اللاعبان قد شاركا في تدريب مفتوح في مركز تدريب النادي في وقت سابق من اليوم.

وورد أن أودوبيرت كان يقود سيارته الخاصة، لكنه توقف لمساعدة كولو مواني، وسافرا معًا إلى ألمانيا.

وأشار فرانك، في تصريحات صحفية، إلى أن “كولو مواني بخير”.

وأضاف: "كان السبب انفجار إطار السيارة، لذا تأخر وصولهما قليلا، لكنهما سيصلان في وقت لاحق من الليلة".

وأوضح فرانك أن الحادث وقع في أثناء توجه اللاعبين إلى المطار، مضيفا: "أتوقع تمامًا أن يكون كلاهما متاحًا ضد آينتراخت".