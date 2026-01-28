قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا

أكد توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، جاهزية راندال كولو مواني، لاعب الفريق الأول، لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني، في المباراة التي ستُقام بينهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة بمرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بالرغم من تعرضه لحادث سير.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، تُظهر كولو مواني، لاعب المنتخب الفرنسي، وزميله في توتنهام، ويلسون أودوبيرت، واقفان بجوار سيارة فيراري سوداء تعرضت لأضرار، وكان اللاعبان قد شاركا في تدريب مفتوح في مركز تدريب النادي في وقت سابق من اليوم.

وورد أن أودوبيرت كان يقود سيارته الخاصة، لكنه توقف لمساعدة كولو مواني، وسافرا معًا إلى ألمانيا.

وأشار فرانك، في تصريحات صحفية، إلى أن “كولو مواني بخير”.

وأضاف: "كان السبب انفجار إطار السيارة، لذا تأخر وصولهما قليلا، لكنهما سيصلان في وقت لاحق من الليلة".

وأوضح فرانك أن الحادث وقع في أثناء توجه اللاعبين إلى المطار، مضيفا: "أتوقع تمامًا أن يكون كلاهما متاحًا ضد آينتراخت".

