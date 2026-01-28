نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

تعرض كولو مواني لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لحادث سير أثناء قيادة السيارة قبل لقاء فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وتسبب انفجار إطار أمامي في السيارة الفيراري التى كان يقودها كولو مواني على الطريق السريع M25، دون وجود إصابات له أو لأي شخص تاني.

وأكد توماس فرانك إن كولو مواني ووِيلسون أودوبيرت كانوا في طريقهم للمطار للسفر إلى ألمانيا، وأودوبيرت كان خلفهم بالسيارة ووقف يطمن عليه بعد الحادث.

التأخير كان بسيط والاتنين هيوصلوا في نفس اليوم وسيكونا جاهزين لمباراة آينتراخت فرانكفورت.

المدرب أوضح إن الحالة الذهنية للاعبين طبيعية جدًا ومتوقع مشاركتهم في اللقاء، خصوصًا إن المباراة مهمة لتوتنهام لضمان التأهل المباشر لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة توتنهام ضد فرانكفورت اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.