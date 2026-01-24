توتنهام يتعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ميكي فان دي فين بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 38.

فيما تعادل أكسيل توانزيبي لفريق بيرنلي في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق بيرنلي الهدف الثاني له عن طريق اللاعب لايلي فوستر في الدقيقة 75.

قبل أن ينجح كريستيان روميرو في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يفشل فريق توتنهام في تحقيق الفوز بالبريميرليج في آخر 5 مباريات.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 15 نقطة.

عرض رسمي من توتنهام يُقرب روبرتسون من الرحيل عن آنفيلد



شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مستقبل الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول، في ظل تلقيه عرضًا رسميًا من أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولا يحظى روبرتسون بفرص لعب منتظمة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، وقد يكون ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بدلًا من انتظار نهاية الموسم.

ودخل نادي توتنهام هوتسبير في مفاوضات متقدمة مع ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم، حيث أرسل النادي اللندني عرضًا رسميًا لإتمام الصفقة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين الأطراف تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن روبرتسون منفتح على فكرة الانتقال إلى توتنهام، خاصة مع شعوره بأن فترته مع ليفربول تقترب من نهايتها.

وأوضح رومانو أن توتنهام يسعى لحسم الصفقة بسرعة، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بن ديفيز مؤخرًا، ما دفع إدارة النادي للتحرك بشكل عاجل لتدعيم الخط الخلفي.