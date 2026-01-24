قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

توتنهام يتعادل 2-2 مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

توتنهام
مجدي سلامة

انتهت مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ميكي فان دي فين بالهدف الأول للسبيرز في الدقيقة 38.

فيما تعادل أكسيل توانزيبي لفريق بيرنلي في الدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني، أضاف فريق بيرنلي الهدف الثاني له عن طريق اللاعب لايلي فوستر في الدقيقة 75.

قبل أن ينجح كريستيان روميرو في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يفشل فريق توتنهام في تحقيق الفوز بالبريميرليج في آخر 5 مباريات.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس، فان دي فين، روميرو، دانسو.

خط الوسط: بورو، جالاجير، بيسوما.

خط الهجوم: تشافي، أودوبيرت، وسولانكي. 

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يحتل بيرنلى المركز الـ 19 برصيد 15 نقطة.

عرض رسمي من توتنهام يُقرب روبرتسون من الرحيل عن آنفيلد
 

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا لافتًا في مستقبل الظهير الأيسر الاسكتلندي أندي روبرتسون مع نادي ليفربول، في ظل تلقيه عرضًا رسميًا من أحد كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ولا يحظى روبرتسون بفرص لعب منتظمة تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، الأمر الذي دفع اللاعب للتفكير جديًا في الرحيل عن قلعة «آنفيلد»، وقد يكون ذلك خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية في يناير بدلًا من انتظار نهاية الموسم.

ودخل نادي توتنهام هوتسبير في مفاوضات متقدمة مع ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع المخضرم، حيث أرسل النادي اللندني عرضًا رسميًا لإتمام الصفقة خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي.

وأكد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن المفاوضات بين الأطراف تسير بشكل إيجابي، مشيرًا إلى أن روبرتسون منفتح على فكرة الانتقال إلى توتنهام، خاصة مع شعوره بأن فترته مع ليفربول تقترب من نهايتها.

وأوضح رومانو أن توتنهام يسعى لحسم الصفقة بسرعة، في ظل الحاجة الملحة لتعزيز مركز الظهير الأيسر بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بن ديفيز مؤخرًا، ما دفع إدارة النادي للتحرك بشكل عاجل لتدعيم الخط الخلفي.

المعكرونة التركية تسيطر على السوشيال ميديا.. وصفة سهلة ولذيذة تشعل الترند

طريقة عمل المكرونة التركية

محافظ الشرقية يتابع أعمال الصيانة والإصلاح في كوبري الصاغة بالزقازيق| صور

كوبري

أحمد السقا يقدم واجب العزاء في والدة نضال الشافعى| صور

احمد السقا ونضال الشافعى

هل القرنفل مفيد للقلب؟ فوائد مذهلة وتحذيرات مهمة يكشفها العلم

كيف يؤثر القرنفل على صحة القلب؟

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

