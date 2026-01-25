غضب عارم.. مشجعو توتنهام يطالبون برحيل توماس فرانك

انتقد مشجعو توتنهام ، مجددا المدرب توماس فرانك الذي يتعرض لضغوط كبيرة، وذلك بعد تعادل الفريق المخيب للآمال 2-2 مع بيرنلي صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

وانتهت المباراة بمزيد من الهتافات من قبل جماهير توتنهام المسافرة للمطالبة بإقالة فرانك، بعد أن أنقذ كريستيان روميرو نقطة التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 90.

وخف الضغط المتزايد على فرانك إلى حد ما بفضل الفوز 2-0 على بوروسيا دورتموند في منتصف الأسبوع، مما جعل توتنهام في المركز الخامس في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

وعادت الأمور إلى سابق عهدها، على غرار المستويات التي كانت عليها في نهاية الأسبوع الماضي عندما طالب مشجعو توتنهام الغاضبون برحيل المدرب الدنماركي بعد خسارة الفريق على أرضه بنتيجة 2-1 أمام وست هام.

وقال فرانك، الذي حلّ محل أنجي بوستيكوجلو خلال فترة الانتقالات الصيفية، متحدثًا عن الجماهير: “أولًا وقبل كل شيء، أود أن أشكرهم على سفرهم ودعمهم للفريق طوال المباراة، أنا متأكد من أنهم يدركون ويقدرون التحسن الذي طرأ، خاصة في الشوط الأول، كان بإمكاننا، بل كان ينبغي علينا، أن نكون متقدمين بفارق كبير.”

وأضاف: "لكنهم يرون أيضا إرادة الفريق وعزيمته التي تُواصل الركض والقتال حتى النهاية، علينا فقط أن نستمر، نحن نفعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح، ولكن لا شك أن الأمور لا تسير بسهولة بالنسبة لنا".

وأتم فرانك: "الرسالة الموجهة للجماهير، كما قلت طوال الوقت، هي أننا نعمل بجد للتأكد من أن كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح، وأننا سنستمر في القيام بذلك".

وامتدت سلسلة نتائج توتنهام السلبية في الدوري عام 2026 إلى خمس مباريات، ويحتل الفريق المركز الرابع عشر، متقدما بثماني نقاط عن منطقة الهبوط.