إيران على صفيح ساخن.. أمريكا جاهزة للضربة وإسرائيل تحقق المكاسب

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو، أن التصريحات الإيرانية المتناقضة بين الاستعداد للحرب والانفتاح على التفاوض تعكس موقفًا مزدوجًا، مشيرًا إلى أن طهران ترفض شروط واشنطن وتستمر في مواجهة الضغوط، بينما الاستعداد الأمريكي للضربة ما زال قائمًا.

القدرات العسكرية الأمريكية

وأشار غنيم في تصريحات له خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" إلى أن تأجيل الضربة الأمريكية ضد إيران لا يعني التخلي عنها، مؤكدًا أن القدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط جاهزة تمامًا لساعة الصفر.

وأوضح غنيم أن السيناريو الذي حدث في فنزويلا، بإسقاط رأس النظام فقط، لا يمكن تكراره في إيران، حيث فشلت محاولات واشنطن وإسرائيل لدفع المتظاهرين لإسقاط النظام بالكامل.

عمل عسكري ضد إيران

وأشار الأستاذ الزائر بالناتو إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من أي عمل عسكري ضد إيران، محذرًا في الوقت نفسه من أن أي ضربة ستتحول إلى جحيم على تركيا، ما يفسر تحرك أنقرة بقوة لمنع تنفيذ الهجوم.