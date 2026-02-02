قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
ترامب يعلن إغلاق مركز كينيدي لعامين
توك شو

إيران على صفيح ساخن.. أمريكا جاهزة للضربة وإسرائيل تحقق المكاسب

محمد البدوي

أكد اللواء دكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر بحلف الناتو، أن التصريحات الإيرانية المتناقضة بين الاستعداد للحرب والانفتاح على التفاوض تعكس موقفًا مزدوجًا، مشيرًا إلى أن طهران ترفض شروط واشنطن وتستمر في مواجهة الضغوط، بينما الاستعداد الأمريكي للضربة ما زال قائمًا.

القدرات العسكرية الأمريكية

وأشار غنيم في تصريحات له خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" إلى أن تأجيل الضربة الأمريكية ضد إيران لا يعني التخلي عنها، مؤكدًا أن القدرات العسكرية الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط جاهزة تمامًا لساعة الصفر.

وأوضح غنيم أن السيناريو الذي حدث في فنزويلا، بإسقاط رأس النظام فقط، لا يمكن تكراره في إيران، حيث فشلت محاولات واشنطن وإسرائيل لدفع المتظاهرين لإسقاط النظام بالكامل.

عمل عسكري ضد إيران

وأشار الأستاذ الزائر بالناتو إلى أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من أي عمل عسكري ضد إيران، محذرًا في الوقت نفسه من أن أي ضربة ستتحول إلى جحيم على تركيا، ما يفسر تحرك أنقرة بقوة لمنع تنفيذ الهجوم.

إسرائيل إيران الناتو الشرق الأوسط القدرات العسكرية الأمريكية

