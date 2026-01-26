قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الناتو يدق ناقوس الخطر: أوكرانيا تواجه أقسى شتاء منذ 10 سنوات

مارك روتّه
مارك روتّه
ناصر السيد

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، اليوم الاثنين من أن أوكرانيا تواجه "أقسى شتاء" وحثّ المشرّعين الأوروبيين على إبداء مرونة في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

أقسى شتاء في أوكرانيا

وقال أمين عام حلف الناتو، خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، إن "أقسى شتاء" يمرّ به الأوكرانيون منذ أكثر من عقد، مسلطًا الضوء على تفاقم الأوضاع الناجمة عن الهجمات الروسية على البنية التحتية الحيوية في كييف ومدن أخرى.

وأشار روتّه إلى استمرار محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة، مشيدًا بالقيادة الأمريكية لهذه المبادرة، ولكنه يذكر تحالف الراغبين بقيادة الاتحاد الأوروبي وجهوده في مجال الضمانات الأمنية.

وأكد أن الهدف يجب أن يكون التوصل إلى اتفاق سلام أو وقف إطلاق نار طويل الأمد، "ولندعو الله أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن"، ثم التأكد من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لن يهاجم أوكرانيا أبدًا".

وذكر أن حلف الناتو يواصل دعم أوكرانيا بمعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات، وذلك من خلال آلية قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية (PURL) ومبادرات وطنية أصغر.

وحثّ روتّه المشرّعين الأوروبيين على عدم فرض قيود مفرطة على كيفية استخدام قرض الاتحاد الأوروبي المخصص للأمن والبالغ 90 مليار يورو، وذلك بعدم فرض أي شروط "شراء من الاتحاد الأوروبي" من شأنها أن تحدّ من قدرة كييف على الحصول بسرعة على ما تحتاجه أو إنفاق الميزانيات المخصصة لها. 

