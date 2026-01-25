الأمم المتحدة تدعو لإنهاء الهجمات المنهجية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أدان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا "ماتياس شمالي" بشدة الهجمات الروسية الجديدة على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، وترك الآلاف عرضة لبرد الشتاء القارس بدون تدفئة أو كهرباء ط

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قصفت القوات الروسية، سكن في خاركيف يؤوي نازحين فروا من أعمال العنف على الخطوط الأمامية، كما تضرر مستشفى ومنازل سكنية، وفقدت آلاف المباني السكنية الخدمات الأساسية في كييف، في ظل انخفاض درجات حرارة إلى ما دون الصفر، وبقيت مدينة تشيرنيهيف بأكملها ومئات الآلاف من العائلات في المنطقة بدون كهرباء.

وقال المسؤول الأممي إن هذه الدورة المنهجية من الهجمات على البنية التحتية للطاقة تنتهك القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف، وشدد على ضرورة أن يكون المدنيون آمنين ودافئين في منازلهم، وألا يعيشوا في خوف من الخسائر التي قد تُلحقها جولة الدمار التالية.