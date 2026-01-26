وزير الدفاع الألماني يطالب ترامب بالاعتذار عن تصريحاته بشأن الناتو

طالب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتذار عن تصريحاته بشأن دور دول حلف الناتو في أفغانستان.

كان الرئيس ترامب، قال في حديث لقناة "فوكس نيوز" الخميس الماضي، إنه غير متأكد من دعم دول الناتو للولايات المتحدة عند الحاجة، مشيرا إلى أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم قط".

وأضاف أن قوات الدول الحليفة "بقيت بعيدة عن خطوط المواجهة" في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الألماني بيستوريوس في مقابلة أجرتها معه قناة ARD إن "الحديث بهذه الطريقة عن الحلفاء الذين ضحوا بحياتهم أمر غير لائق ومهين".

وردا على سؤال عما إذا كان على ترامب الاعتذار لأسر الجنود القتلى، قال بيستوريوس: "نعم، بالطبع، سيكون ذلك دليلا على الاستقامة والاحترام، إضافة إلى التعقل".

وأشار الوزير أيضا إلى أنه يعتزم طرح هذه القضية خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي وزير الحرب بيت هيجسيث، وأوضح قائلا: "أكن احتراما كبيرا لإنجازات الأمة الأمريكية والبلد الذي كان حليفا لنا على مدى سبعين عاما.. لكن الاحترام يجب أن يكون متبادلا".

وفي تصريحات سابقة دافع بيستوريوس عن الجيش الألماني، مشيرا إلى أنه "كان على أهبة الاستعداد عندما طلب حلفاؤنا الأمريكيون الدعم بعد الهجوم عام 2001 (أحداث 11 سبتمبر)"، كما ذكّر بـ"الثمن الباهظ" الذي دفعته ألمانيا في هذه الحرب، حيث قتل 59 جنديا و3 شرطيين ألمان، "ولا يزال العديد من الجرحى يعانون حتى اليوم من تبعات جسدية ونفسية".