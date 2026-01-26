قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
تباين أداء الأسهم الأسيوية مع ترقّب اجتماع حاسم للبنك الفيدرالي الأمريكي

أ ش أ

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم /الاثنين/ في وقت استعد فيه المستثمرون لاجتماع مهم لمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 2%، مواصلاً خسائره الأخيرة، في ظل تعرض أسهم الشركات المصدّرة لضغوط متزايدة بعد الارتفاع الحاد للين أمام الدولار الأمريكي، وسط تكهنات بتدخل محتمل في أسواق الصرف من قبل مسؤولين يابانيين وأمريكيين لدعم العملة اليابانية المتراجعة؛ وفق ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية..وعادة ما ينعكس صعود الين سلباً على أرباح الشركات اليابانية من الخارج، ما عزز من موجة العزوف عن المخاطرة في بورصة طوكيو.

وفي السياق ذاته، قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة، في إشارة واضحة إلى حذر المستثمرين قبيل أحداث السياسة النقدية العالمية المرتقبة.

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 1% بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى قياسياً عند 5,023.76 نقطة، بينما استقر مؤشر شنجهاي المركب الصيني إلى حد كبير دون تغير يُذكر.

وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، في حين تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%. أما الأسواق الهندية فكانت مغلقة بسبب عطلة رسمية.

ويتركز اهتمام المتعاملين هذا الأسبوع على اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقّب الأسواق لأي تعديل محتمل في التوجيهات المستقبلية بشأن مسار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

ومن المنتظر أن تسهم تصريحات رئيس بنك الفيدرالي جيروم باول ومسؤولين آخرين في وقت لاحق من الأسبوع في تحديد اتجاه شهية المخاطرة عبر الأسواق العالمية..كما تحظى نتائج أعمال الشركات باهتمام كبير، في ظل جدول مزدحم لإعلانات الأرباح الفصلية، يتصدره عدد من عمالقة التكنولوجيا ضمن مجموعة "السبعة العظماء"، من بينهم مايكروسوفت وميتا بلاتفورمز وتسلا وآبل، والتي غالباً ما ترسم أداءها ملامح حركة الأسواق الأوسع.

وفي آسيا، تترقب الأسواق نتائج شركتي سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا.

ولا تزال حالة الحذر تسيطر على تعاملات الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تسجيل أسهم التكنولوجيا أداءً أضعف في بعض الجلسات، وسط مخاوف من ارتفاع التقييمات وزيادة التكاليف.

ويواصل المستثمرون الموازنة بين التفاؤل بنمو طويل الأجل تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي، والمخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية الكلية وتقلبات العملات، في انتظار محفزات السياسة النقدية ونتائج الأعمال.

الأسهم الآسيوية مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراجع مؤشر نيكي 225 الياباني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

