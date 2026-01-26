شركات الطيران الإسرائيلية تسمح بإلغاء بعض الرحلات بسبب تصاعد التوترات الإقليمية

أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية "العال"، "إسرائير"، و"أركياع" عن إمكانية إلغاء بعض الرحلات الجوية، في ظل ما وصفته بـ"حالة الضبابية" في المنطقة نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية.



يأتي ذلك بعد تعليق عدة شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى دول الشرق الأوسط أو المرور عبرها، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات أوسع نتيجة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي إرسال أسطول حربي نحو إيران، مؤكدًا على أمله بعدم الحاجة لاستخدامه، ومجددا تحذيراته لطهران بشأن قمع المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.



وفي هذا الإطار، قررت شركة "لوفتهانزا" الألمانية تسيير رحلاتها من وإلى تل أبيب وعمّان خلال النهار فقط حتى نهاية الشهر، مع إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 28 مارس، مشيرة إلى أن المجال الجوي الإيراني سيظل غير متاح.



ويأتي هذا القرار بعد وصول حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، وسط ترقب لسيناريوهات تصعيد محتملة، وتعزيز الدفاعات الإسرائيلية والأمريكية، بما في ذلك نشر بطاريات "ثاد" للدفاع الجوي خلال الأيام المقبلة.