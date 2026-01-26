قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران في أقصى درجات التأهب للرد العسكري مع صواريخ وغزو بري محتمل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

في ظل تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط وتكثيف رسائلها تجاه طهران، يثار نقاش واسع في إيران حول طبيعة الرد المحتمل على أي هجوم أمريكي، بما في ذلك تهديدات بضربات استباقية وسيناريوهات متطرفة تتداولها وسائل الإعلام الرسمية ومسؤولون كبار في النظام.


ويقدم  الباحث  الإسرائيلي يوسي مانشروف في معهد مسغاف للأمن القومي، تحليلاً معقاً  في صحيفة معاريف العبرية، لأنماط تفكير إيران وأدواتها والمنطق الذي يوجه عملية اتخاذ القرار في طهران في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، وبالتالي مع إسرائيل.


وفي هذا الإطار، أعلن قائد الحرس الثوري فاخبور ونائبه وحيدي أن قواتهما في أقصى درجات الجاهزية للرد الساحق، فيما أثارت دوائر رفيعة في النظام احتمال شن ضربة استباقية، وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن الخيار الاستباقي قيد الدراسة، وأن أي هجوم أمريكي سيسفر عن ضرب قواعد وسفن أمريكية في المنطقة واستهداف إسرائيل، مع تحذير من استهداف أي دولة إقليمية تساعد على الهجوم.


ووفقًا لتقارير موقع "ديفا بيريز" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، هناك أربعة سيناريوهات رئيسية للرد الإيراني تتمثل في:

 1/ هجمات صاروخية وطائرات مسيرة على إسرائيل والقواعد الأمريكية، بما في ذلك قواعد العديد في قطر وإنجرليك في تركيا والشيخ عيسى في البحرين والطُفرة في الإمارات.

 2/ هجمات على إسرائيل فقط.

3/ إغلاق مضيق هرمز وشن هجوم واسع النطاق على القوات الأمريكية.


4/ رد مشترك لإيران و"محور المقاومة" ضد إسرائيل والقوات الأمريكية.


ويشير مانشروف إلى احتمال غزو بري لإسرائيل، وهو سيناريو عاد إلى الخطاب الإيراني مؤخرا بمبادرة من مهدي محمدي، المحلل الأمني ومستشار قاليباف، لكنه يستبعد تنفيذ إجراءات مثل إغلاق مضيق هرمز عمليًا، نظرا لأثره الكبير على صادرات النفط الإيرانية إلى شركائها الرئيسيين، الصين والهند.


وبالإضافة لقدراتها العسكرية المعلنة، تمتلك إيران شبكة من العملاء السرية في إسرائيل، تستهدف شخصيات رفيعة المستوى، مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى مسؤولين وعلماء إسرائيليين بارزين. كما طورت إيران وحزب الله ما يعرف بـ"خيار الوطن"، أي خلايا نائمة في الولايات المتحدة، بما يشمل محاولات جمع معلومات عن أهداف حساسة مثل مطار جون إف كينيدي والمعالم البارزة.

مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة


ويظهر التحليل أن إيران، حتى في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة، تميل إلى رد فعل متدرج ومتعدد القطاعات، معتمدة على الصواريخ والطائرات المسيرة كأدوات ردع رئيسية، مع احتمال توسيع نطاق الأدوات بما يشمل وكلاء إقليميين وتحركات إرهابية مستهدفة، وحتى استخدام قدراتها داخل الأراضي الأمريكية، رغم المخاطر الكبيرة لذلك.


من جانبه أكد الباحث الإسرائيلي في  تصريحاته ، أن هذه السيناريوهات  تبرز أهمية فهم أنماط العمل الإيرانية، ليس فقط من منظور الدفاع الصاروخي لإسرائيل، بل لفهم متى يكون التهديد مجرد رادع ومتى قد يتحول إلى واقع ميداني، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين الحزم وضبط النفس في صنع القرار الإسرائيلي والأمريكي، إذ أي خطوة أو تجنبها قد يطلق سلسلة من ردود الفعل تتجاوز نطاق المنطقة المحلية.

الولايات المتحدة طهران إيران هجوم أمريكي رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إسرائيل غزو بري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

الزمالك

الزمالك يشترط 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل حارسه إلى البرتغال

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالأسواق

أرشيفية

إيران تتوعد برد واسع| تجهيز آلاف الصواريخ.. وواشنطن تجري تدريبا إقليميا

الخبير الهولندي

زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الزمالك

خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

ترشيحاتنا

هيونداي سانتافي موديل 2027

النيران تلتهم سانتافي 2027 "فيس ليفت" أثناء اختبارها.. شاهد

منصات التواصل الأجتماعي

لسبب غير متوقع | منصات تيك توك وميتا ويوتيوب تنتظر المحاكمة .. ما القصة ؟

فورثينج تي 5 و شيفروليه كابتيفا اي في 2026

مقارنة بين فورثينج تي 5 وشيفروليه كابتيفا آي في 2026

بالصور

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتنازل جوزة الطيب

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية
طريقة تحضير تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

مصنع
مصنع
مصنع

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!

فيديو

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

واقعة شبرا

الغاز مالي الشقة..نهاية مأساوية لأم وأربع أبناء في شبرا الخيمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد