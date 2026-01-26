مسئول بالجيش الأمريكي: الضربة المحتملة على إيران قصيرة وسريعة ونظيفة

وصف قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال براد كوبر، الضربة الامريكية المحتملة على إيران بأنها "عملية قصيرة وسريعة ونظيفة"، بالتزامن مع تنفيذ مناورات عسكرية تمتد لعدة أيام، قالت القيادة الأمريكية إنها تهدف إلى إظهار القدرة على نشر وتوزيع واستدامة القدرات الجوية القتالية في مختلف مناطق مسؤوليتها.

وقال كوبرإن إن منطق الولايات المتحدة يقوم على تنفيذ «عملية قصيرة وسريعة ونظيفة»، مؤكدا أن تحقيق الجاهزية الكاملة في الساحة الإيرانية يحتاج إلى وقت، غير أن واشنطن تبقى مستعدة دائما لأي إجراء محدود عند الضرورة، بحسب ما نقلته القناة 14 الإسرائيلية، خلال اجتماع عقده مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير.

وبحسب القناة، تحدث المسؤول العسكري الأمريكي عن ضرورة تغيير النظام في إيران، مشيرا إلى أن أي هجوم محتمل سيستهدف الأشخاص الذين ألحقوا أذى بالمتظاهرين، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير في محادثات مغلقة،الأحد، إنه لا يعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران ولا يمكنه التكهن بعد، بحسب ما أفادت به قناة روسيا اليوم.

وصرح زامير بأن القرار مرهون بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: "كل شيء في رأس ترامب.. بالنسبة لنا كل شيء وارد".