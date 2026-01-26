الرئيس الباكستاني : نتطلع إلى العمل مع استراليا لتعزيز الأهداف المشتركة

أ ش أ

أعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم /الاثنين/ عن تطلع بلاده إلى العمل مع استراليا لتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق السلام والازدهار للجانبين، وذلك في رسالة تهنئة بمناسبة اليوم الوطني لاستراليا.

وأشاد زرداري - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - بالعلاقات الودية والبناءة التي تربط باكستان باستراليا والقائمة على الاحترام المتبادل والقيم الديمقراطية المشتركة والتعاون في مختلف المجالات.

كما أعرب عن ثقته بأن تعزيز التواصل على مستوى القيادة سيزيد من تعميق التفاهم المتبادل وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم.