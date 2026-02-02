مواصفات هونج تشى أوسادو 2026 الجديدة

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هونج تشى أوسادو موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: هونج تشى أوسادو موديل 2026، وتنتمي أوسادو لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

مواصفات هونج تشى أوسادو موديل 2026

زودت سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية .

هونج تشى أوسادو موديل 2026

بالاضافة إلي الن سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 بها، زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم وإغلاق، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

محرك هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

تحصل سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وتحتاج إلي 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 255 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هونج تشى أوسادو موديل 2026

تمتلك سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

سعر هونج تشى أوسادو موديل 2026

هونج تشى أوسادو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هونج تشى أوسادو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 749 ألف جنيه .